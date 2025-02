São Caetano inicia diálogo com a Prodesp para a modernização administrativa

O secretário Caio Lessio Previato, titular da Seged (Secretaria Municipal de Gestão e Governo Digital), esteve na tarde desta quarta-feira (12/2) na sede da Prodesp, a empresa de informática do Governo do Estado de São Paulo. Acompanhado do Procurador Geral do Município, Allan Frazatti, e de funcionários da Seged, Previato reuniu-se com o subsecretário de Governo Digital do Estado de São Paulo, João Rodrigues. Foi o primeiro contato para o estabelecimento de uma parceria que pode transformar a administração de São Caetano do Sul.

Segundo Previato, a partir dessa reunião começará uma série de estudos técnicos que têm como objetivo criar um novo sistema administrativo, trazendo maior eficiência à gestão municipal. “Nosso objetivo foi fortalecer a parceria com a Prodesp para trazermos modernidade administrativa à cidade”, conta o secretário.

Empresa de tecnologia do governo estadual, a Prodesp desenvolve e implementa soluções de governo eletrônico para os órgãos estaduais. Atua em áreas como processamento de dados, segurança da informação e gestão de dados públicos.

A modernização da Seged trará maior eficiência a todas as demais secretarias de São Caetano às quais ela dá suporte.

Fazem parte das atribuições da Seged, por exemplo, a elaboração e prática da política de suprimentos e estoques, a manutenção dos bens móveis integrantes do patrimônio da Prefeitura, o controle dos procedimentos para aquisição de materiais, bens e serviços, e o controle da atividade econômica do município, por meio da fiscalização e emissão de alvarás de funcionamento.

Para garantir uma gestão eficiente, otimizando recursos públicos, a Seged conta com a tecnologia. Também é sua atribuição o desenvolvimento e controle de sistemas relacionados à tecnologia da informação. A Seged é responsável por implantar, dar suporte e manter os sistemas de informação da Prefeitura, operando em todos os órgãos e secretarias municipais.