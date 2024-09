Governo de SP vence prêmio internacional de inovação no setor público com a TDV

O recurso automatizado de Transferência Digital de Veículos (TDV), do Governo de São Paulo, foi o grande vencedor do prêmio internacional 2024 Gartner Eye on Innovation Awards for Government (Gartner de olho na inovação entre os governos, em tradução livre), promovido pela consultoria Gartner, a maior consultoria mundial de tecnologia. O Brasil não conquistava um prêmio desse tipo desde 2021. Neste ano, a competição teve número recorde de inscritos, segundo a empresa. A escolha foi feita por um júri composto por especialistas ligados à consultoria.

Dedicada a destacar iniciativas de inovação na esfera pública pelo mundo, pelo uso de dados ou novas o se tecnologias, a premiação não conta com categorias por tipos de serviço, mas por região. O serviço digital do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP), em parceria com a Secretaria de Gestão e Governo Digital e operacionalizado da Prodesp, empresa de tecnologia do governo paulista, concorreu no segmento Américas, com projetos de todo o continente. Os outros segmentos são EMEA, sigla para Europe, Middle East e Africa (Europa, Oriente Médio e África) e APAC, abreviação de Asia Pacific (continente asiático).

“A TDV é uma das ações do Governo na transformação digital do Estado, com serviços mais ágeis e com ampla transparência“, afirma Caio Paes de Andrade, secretário de Gestão e Governo Digital.

Criada para facilitar a vida do cidadão, ao eliminar a necessidade de deslocamento e apresentação de documentos em formato físico, a TDV se tornou pioneira no país em março, quando foi lançada no estado de São Paulo pelo aplicativo Poupatempo SP.GOV.BR. Por automatizar com reconhecimento facial, assinatura digital e pagamento via pix um processo que demandava dias, reduziu o prazo para poucos minutos – em alguns casos, apenas 19 segundos.

A empresária Kellen Cristina, de Piracicaba, chegou a ser pêga de surpresa pela rapidez da TDV: ela reservou o horário do almoço para comprar um jipe que havia visto em um anúncio. Em 21 segundos, o carro era seu. Sobrou tempo até para a sobremesa. “Só não deu tempo de ativar o seguro. Foi muito rápido. Impressionante”, contou a empresária, um dos primeiros casos abaixo de 1 minuto.

Outro caso abaixo dessa marca foi o do analista Julio Nietto, que ficou satisfeito por prescindir de um intermediário. “Custo muito menor, com mais facilidade e com orientações seguras, porque vindas diretamente de um órgão oficial, o Detran-SP, nem se compara em termos de tranquilidade”, disse. “Fiz o processo todo em casa. Primeiro, informei a venda digital online, pelo aplicativo, ao comprador, que recebeu um aviso na tela do celular. A seguir, surgiram orientações para ambas as partes, solicitando a assinatura digital de compra e venda dos dois. Um processo sem burocracia.”

Os episódios vão ao encontro do buscado pelo Detran-SP. A digitalização é parte de um grande movimento do Detran-SP para facilitar a vida do cidadão. Hoje, o órgão conta com 93% dos serviços online. Esse investimento da autarquia na transformação digital foi reconhecido pelos jurados do prêmio Gartner, que destacaram, na TDV, uma “solução digital de ponta a ponta”, um projeto “salvador”, capaz de congregar vários tipos de inteligência artificial para obter os melhores resultados e de colocar a tecnologia a serviço da sociedade.

“Nossa meta é aprimorar o sistema de trânsito com maior segurança viária e mais facilidade para a vida do cidadão, com serviços que proporcionem uma melhor experiência para ele enquanto usuário, com agilidade na entrega e economia não apenas financeira, mas de um dos recursos mais valiosos que temos, que é o tempo“, diz Eduardo Aggio, diretor-presidente do Detran-SP.

“A TDV não apenas modernizou a gestão pública, mas também garantiu ao cidadão maior agilidade, transparência e acessibilidade em todo o processo. Essa conquista reflete o compromisso da SGGD e da Prodesp em prover a todos os órgãos do Estado de São Paulo as mais avançadas tecnologias, proporcionando aos paulistas serviços de excelência e permitindo que os cidadãos invistam seu tempo no que mais importa, viver melhor”, diz Gileno Barreto, presidente da Prodesp, a empresa de tecnologia do estado de São Paulo.

Além da Gartner, o bom desempenho do serviço já chamou a atenção de outras premiações: o prêmio Agilidade Brasil, do Agile Trends GOV 2024, em agosto; e o Troféu HDI 2024, do qual a TDV foi finalista na categoria Iniciativa de TI ao Cidadão, em junho; quando também foi destaque entre as iniciativas ressaltadas pelo ex-prefeito de Nova York Michael Bloomberg à frente de sua fundação Bloomberg Philanthropies, que premia projetos de parceiros em prol da segurança viária. Além disso, o aplicativo do Poupatempo, do governo de São Paulo, é tricampeão no Ibest, o maior prêmio de empresas do mercado digital e internet no Brasil, como o melhor serviço digital em governos do país.