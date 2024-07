Tour “SPC Acústico 2 – O Último Encontro” em São Bernardo do Campo

A volta triunfal aos palcos de Alexandre Pires ao lado do Só Pra Contrariar, é um verdadeiro sucesso! Após anunciar diversas datas da turnê “SPC Acústico 2 – O Último Encontro”, o grupo realmente promete protagonizar uma bela história, com muitos capítulos, em 2024.

A “SPC Acústico 2 – O Último Encontro” será a última chance de ver uma das bandas mais famosas do Brasil em sua formação clássica. A emocionante tour de despedida de Alexandre Pires do grupo que o projetou para o mundo, conta com a assinatura e expertise da Opus Entretenimento, a maior plataforma de shows e espetáculos ao vivo da América do Sul.

Após maravilhosos shows de estreia, diante 70 mil pessoas, no Allianz Parque, em São Paulo, atrair uma legião para Florianópolis, Curitiba, Rio de Janeiro, Sorocaba, Belo Horizonte, e estremecer Portugal (Lisboa e Porto), eles seguem em longa tour pelo Brasil.

Alexandre Pires, Fernando Pires, Hamilton Faria, Juliano Pires, Luís Fernando, Sérgio Sales e Alexandre Popó desembarcam, no final deste mês, em São Bernardo do Campo.

O show acontece no dia 27 de julho, no Estância Alto da Serra. Os ingressos estão à venda exclusivamente em spcacustico.com.br e pontos autorizados. Mais informações no serviço abaixo.

ATENÇÃO: As produções dos eventos não se responsabilizam por ingressos adquiridos em plataformas não filiadas ou que não possuam qualquer tipo de parceria com as ticketeiras ou pontos de vendas oficiais.

Quem viveu o final dos anos 80 e início da década de 90, sabe muito bem o que foi a febre Só Pra Contrariar. Eles dominaram e lideraram as paradas das principais emissoras de rádios do Brasil, eram atração dos grandes programas de TV, e assim, conquistaram o país rapidamente.

Com mais de 20 milhões de discos vendidos, incalculáveis shows com ingressos esgotados, muitos prêmios e vários sucessos na memória das povo, a banda imortalizou-se com hits como “Domingo”, “Essa Tal Liberdade”, “Depois do Prazer”, “Mineirinho”, “Que se chama Amor”, “Sai da Minha Aba” e a divertida “A Barata da Vizinha”, responsável por embalar, até hoje, as rodas de samba.

“SPC Acústico 2 – O Último Encontro” é uma grande oportunidade para resgatar todo o glamour e furor criado no CD e DVD “Só pra Contrariar – Acústico”. Este registro, lançado em 2002, foi o último de Alexandre Pires à frente do grupo e contou com participações especiais de Leonardo, Fabio Jr., Gilberto Gil e Caetano Veloso.

O SPC nunca realizou uma turnê promocional deste trabalho, e é justamente por conta disso que a banda escolhe reviver aquele momento mágico, trazendo a nostalgia do pagode mais swingado e elegante, cheio de charme, com temática romântica e bem-humorada.

O line-up é composto por Alexandre Pires, Fernando Pires, Hamilton Faria, Juliano Pires, Luís Fernando, Sérgio Sales e Alexandre Popó. A formação clássica do SPC garante que há todo um cuidado para o público encontrar o mesmo grupo que ficou guardado na memória.

É justamente por conta de toda essa nostalgia que a turnê comemorativa “SPC Acústico 2 – O Último Encontro” contará com uma mega infraestrutura de som e luz, figurino especial, entre muitas surpresas.

Após anos em carreira solo, Alexandre Pires demonstra alegria em tocar de novo com os “meninos de Uberlândia”. “Particularmente, estava com muitas saudades desses caras. Existe muito amor e respeito entre nós, e essa é a melhor parte de tudo. Esse carinho faz parte desta volta e poder conviver novamente, recordar histórias e dividir as viagens com eles, é um sonho realizado. Vamos nos emocionar muito e acredito que o Brasil também”.

Sobre o Só pra Contrariar

Formado em Uberlândia (MG), tendo Alexandre Pires como cantor principal, o grupo Só Pra Contrariar (SPC) despontou no início da década de 90 e se tornou um dos nomes mais populares e importantes do pagode em todo o país.

O álbum Só pra Contrariar, de 1997, vendeu mais de 3 milhões de cópias, se tornando o quarto disco mais vendido da história da música brasileira. Em 2002, Alexandre Pires deixou o grupo para seguir carreira solo, mas o pagode seguiu forte com a banda. O irmão Fernando Pires retornou aos vocais, mantendo sempre intensa agenda de shows.

Mais do que comemorar os 25 anos do grupo, a despedida de Alexandre Pires do Só Pra Contrariar, retomando a formação que foi um dos expoentes do pagode romântico dos anos 1990, relembra um tempo em que os amigos do Triângulo Mineiro se reuniam apenas pela amizade e o prazer de tocar.

Serviço São Bernardo do Campo

Opus Entretenimento e Agência Maker orgulhosamente apresentam SPC

Data: 27 de julho

Local: Estância Alto da Serra

Endereço: Estrada Névio Carlone, 03 – Riacho Grande – São Bernardo do Campo – SP

Horário: 21h (open doors)

Classificação: 18 anos

Setores e valores:

Pista (2 Amigos): a partir de R$ 170,00 + taxas (setor inclui 2 ingressos Pista, 1 por pessoa)

Pista: a partir de R$ 70,00 + Taxas

Camarote Arena: a partir de R$ 110,00 + Taxas

Camarote Open Bar: a partir de R$ 300,00 + Taxas

Camarote Estância Premium: a partir de R$ 360,00 + Taxas

Vendas online: https://www.ticket360.com.br.

Você gostaria de adicionar um ticket de estacionamento antecipado para o evento Reserve agora e garanta sua vaga pagando mais barato.

Carro: R$ 40,00

Moto: R$ 30,00

Van/ônibus: R$ 150,00

TICKET VÁLIDO SOMENTE PARA O DIA 27/07/2024.

** Ao optar por adquirir a sua vaga de estacionamento, não será possível o pagamento parcelado do pedido.

Atenção:

A ABREVIN (Associação Brasileira das Empresas de Venda de Ingressos) e a Ticket360 não recomendam e nem se responsabilizam por compras em plataformas de vendas de revenda de ingressos como VIAGOGO, STUBHUB, FUNBYNET, EVENTBRITE, Grupos de redes sociais, Whatsapp e Telegram. Estas plataformas não são autorizadas pela Ticket360 ou pelos organizadores do evento, os ingressos nelas anunciados, podem ser falsos e fraudados, não garantindo o acesso ao evento.

PESQUISE E ESTEJA ATENTO. NÃO CAIA EM GOLPE, A TICKET360 NÃO SE RESPONSABILIZA POR COMPRA FORA DOS NOSSOS CANAIS.

Os descontos não são cumulativos, devendo ao beneficiário optar pelo desconto de sua preferência, mediante a apresentação de documentos que comprovem o direito.

Os documentos para validação de descontos deverão ser apresentados no ato da compra e no dia da sessão adquirida, na portaria do evento. Nas compras feitas através da internet, a apresentação do(s) documento(s) de comprovação será exigida no acesso ao evento.

Caso os documentos necessários não sejam apresentados ou não comprovem a condição do beneficiário no acesso ao evento, será exigido o pagamento da diferença de valor dos mesmos.

DICAS ÚTEIS

Evite tumultos. Saia com pelo menos 4 horas de antecedência;

Verifique eventuais vias que estarão bloqueadas para o evento;

Não aceite extorsão de tipo algum (flanelinhas, taxistas, camelôs etc.);

Não compre ingressos na rua de pessoas desconhecidas;

Use roupas leves e hidrate-se constantemente;

Venha preparado para potenciais mudanças de clima;

Atente-se aos seus pertences, o evento não se responsabiliza por objetos perdidos;

Não esqueça seu documento de identificação com foto.

OBJETOS PROIBIDOS: câmera fotográfica profissional ou semi-profissional (câmeras grandes com zoom externo ou que trocam de lente), filmadoras de vídeo, gravadores de áudio, canetas laser, qualquer tipo de tripé, pau de selfie, camisas de time, correntes e cinturões, garrafas plásticas, bebidas alcóolicas, substâncias tóxicas, fogos de artifício, inflamáveis em geral, objetos que possam causar ferimentos, armas de fogo, armas brancas, copos de vidro e vidros em geral, latas de alumínio, guarda-chuva, jornais, revistas, bandeiras e faixas, capacetes de motos e similares. Proibida a entrada de qualquer tipo de alimento.