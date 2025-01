Tottenham vence o Liverpool e larga na frente pela Copa da Liga Inglesa

Na noite desta quarta-feira, o Tottenham Hotspur venceu o Liverpool por 1 a 0, no Tottenham Hotspur Stadium, pelo jogo de ida da semifinal da Copa da Liga Inglesa. O gol da partida foi marcado pelo meia sueco Bergvall, que anotou seu primeiro tento com a camisa dos Spurs.

A vitória representou não só uma vantagem importante para o Tottenham no confronto, mas também o fim de uma impressionante sequência de 24 jogos invictos do Liverpool, que acumulava 20 vitórias e quatro empates desde sua última derrota, em setembro de 2024.

Um momento preocupante da partida foi o desmaio de Rodrigo Bentancur após um choque com o gramado. O volante foi atendido rapidamente, retirado de maca e encaminhado para exames médicos.

O jogo de volta será no dia 6 de fevereiro, no Anfield, onde o Liverpool precisará vencer para seguir à final, enquanto o Tottenham avança com um empate.

As duas equipes ainda têm compromissos pela Copa da Inglaterra neste fim de semana: o Liverpool enfrentará o Accrington no sábado, às 9h15, e o Tottenham jogará contra o Tamworth no domingo, às 9h30.