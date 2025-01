Newcastle Avança para a Final da Copa após Vitória sobre o Arsenal

O jogo de volta entre Newcastle e Arsenal está agendado para o dia 5 de fevereiro, no St. James’ Park, casa do Newcastle.

Newcastle with one more big win! ⚪️⚫️



Who’s going to Wembley? 👀 pic.twitter.com/tSqXxTGkOc — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 7, 2025

A equipe que se classificar para a final enfrentará o vencedor do confronto entre Tottenham e Liverpool. As duas equipes começam sua disputa na próxima quarta-feira (8), com a partida programada para às 17h, em Londres. O jogo de volta também será realizado no próximo mês.

Análise do Jogo

O primeiro tempo da partida foi marcado por um equilíbrio notável, mas acabou sendo decidido pela eficácia dos visitantes. O Arsenal teve uma chance significativa aos 28 minutos, quando Gabriel Martinelli acertou a trave do goleiro Dubravka. No entanto, o Newcastle não demorou a responder e conseguiu abrir o placar com Alexander Isak, que finalizou um lance iniciado pelo próprio goleiro.

No segundo tempo, o Newcastle ampliou sua vantagem e consolidou sua posição na disputa pela vaga na final. Gordon aproveitou um rebote após um chute de Isak, garantindo assim o segundo gol e a alegria dos torcedores presentes, embora fosse uma minoria no Emirates Stadium. O placar final ficou em 2 a 0 a favor do Newcastle.