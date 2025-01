Meia do Tottenham bate cabeça no chão, apaga e deixa gramado imobilizado

O meio-campista Rodrigo Bentancur, do Tottenham, viveu um momento de tensão na partida contra o Liverpool pela Copa da Liga Inglesa, na última quarta-feira (8). O uruguaio perdeu a consciência após um choque com o gramado, aos seis minutos do confronto no Tottenham Hotspur Stadium.

Descrição do Incidente

Durante um escanteio a favor do Tottenham, Bentancur se movimentou entre os adversários Bradley e Jones antes da cobrança. Ao tentar um cabeceio próximo ao chão, calculou mal a altura e colidiu com o gramado, resultando em uma queda brusca.

A cena causou preocupação entre torcedores e jogadores. O atleta foi prontamente atendido pela equipe médica, imobilizado e retirado do campo de maca após nove minutos de interrupção.

Em comunicado, o Tottenham informou que Bentancur recuperou a consciência e está se comunicando normalmente. Ele foi encaminhado ao hospital para a realização de exames mais detalhados.

Histórico Recente

Esse não foi o primeiro susto envolvendo o jogador. Em agosto de 2024, Bentancur sofreu um incidente semelhante em uma partida contra o Leicester City, pelo Campeonato Inglês, após um choque com Fatawu. Na ocasião, ele não apresentou complicações significativas.