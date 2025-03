TOP 10 notícias de hoje – 21/03/2025

Governo libera empréstimos consignados com FGTS

Trabalhadores poderão usar FGTS como garantia, facilitando crédito e reduzindo juros

Lewis Hamilton conquista pole position na corrida sprint do GP da China de Fórmula 1

Hamilton brilha na China e conquista pole position para corrida sprint; Verstappen a apenas 0s018 atrás! Veja os detalhes do grid!

Guto Volpi recebe título de Prefeito Inovador 2025 pela implantação do app Ribeirão Pires Digital

Reconhecimento foi entregue pela Rede Cidade Digital, destacando a modernização dos serviços municipais por meio da tecnologia

Outono: Previsões do clima no Brasil para as próximas semanas

Estação chega com temperaturas acima da média e chuvas intensas em várias regiões

Como mulheres vítimas de violência podem buscar ajuda em postos do Metrô de SP

Chefe do Departamento de Relacionamento com o Passageiro explica em entrevista ao programa SP em 3, 2, 1 como funciona o serviço

Relatório SOS Mata Atlântica revela que 75% dos rios estão em condições regulares

O estudo alerta para a necessidade urgente de investimentos em saneamento básico

Operações policiais na Maré: 42 ações em 2024 resultam em 20 mortes

Das operações policiais realizadas em 2024, 88% foram próximas a escolas, que resultaram em 37 dias de suspensão das aulas

Muito mais que energia: 100 anos do Reservatório Billings

Gerido pela EMAE, reservatório é referência em produção de energia, mobilidade, lazer, pesca, esporte e ações sustentáveis, sendo estratégico no controle de cheias e seca

Renda de pessoas negras equivale a 58% da de brancas, mostra estudo

Análise é do Centro de Estudos e Dados sobre Desigualdades Raciais

Rio de Janeiro receberá partida da NFL em 2026, afirma Eduardo Paes

A NFL já fez sua estreia no Brasil em 2024, quando a cidade de São Paulo foi anfitriã do primeiro jogo da liga no país