Outono: Previsões do clima no Brasil para as próximas semanas

O início do outono, marcado para quinta-feira (20), traz a expectativa de temperaturas elevadas em várias regiões do Brasil, apesar da previsão de dias com grande amplitude térmica.

De acordo com informações meteorológicas, o primeiro final de semana da nova estação deverá ser caracterizado por manhãs frescas e chuvas em diversas partes do país.

Com início às 6h01 da quinta-feira, a nova estação deve apresentar temperaturas acima da média histórica, conforme relatado por Fábio Luengo, meteorologista da Climatempo. A seguir, ele oferece uma análise detalhada das condições climáticas esperadas para as diferentes regiões do Brasil nos próximos dias.

Sul

A região Sul verá uma transição climática à medida que a área de alta pressão que anteriormente mantinha o tempo firme e frio nas manhãs se desloca para o oceano. Esse movimento resultará em dois fenômenos principais:

Aumento das Temperaturas: As temperaturas devem subir gradualmente, especialmente durante as tardes, resultando em dias com variações térmicas significativas — manhãs e noites mais frias seguidas de tardes quentes.

As temperaturas devem subir gradualmente, especialmente durante as tardes, resultando em dias com variações térmicas significativas — manhãs e noites mais frias seguidas de tardes quentes. Retorno das Chuvas: No sábado (22), algumas áreas de Santa Catarina e Paraná poderão registrar chuvas intensas, enquanto no domingo (23), o Rio Grande do Sul também deve ser afetado por precipitações.

Sudeste

As condições climáticas na região Sudeste devem permanecer semelhantes ao padrão observado recentemente, com manhãs um pouco mais frescas e o retorno da amplitude térmica típica do outono. No domingo, a expectativa é de chuvas fortes, especialmente em São Paulo. Já no Rio de Janeiro, Espírito Santo e parte de Minas Gerais, a intensidade das chuvas deve diminuir nos próximos dias. Luengo comenta que desde quinta-feira (19), já há registros de chuvas intensas nessas três unidades federativas.

Centro-Oeste

A previsão para o Centro-Oeste indica calor intenso e pancadas de chuva isoladas. Segundo Luengo, há potencial para chuvas fortes, principalmente no Mato Grosso, embora sejam esperadas de forma pontual nas quatro capitais da região.

Norte e Nordeste

As condições climáticas nas regiões Norte e Nordeste permanecerão semelhantes às das semanas anteriores, devido à influência contínua da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), que é um sistema meteorológico crucial para a formação de chuvas nessas áreas. Estados como Amapá, Amazonas, Pará, Maranhão, Ceará e Tocantins são os mais propensos a receber chuvas significativas. Em contrapartida, no Acre, espera-se uma pausa nas precipitações.

Tendências para o Outono

A transição entre o verão e o inverno no Brasil costuma ser marcada pela diminuição das chuvas nas regiões internas e por temperaturas amenas. Essa fase se estenderá até às 23h42 do dia 20 de junho. Para o outono deste ano, as previsões indicam chuvas dentro da média e temperaturas acima do esperado para o período. O meteorologista Vinicius Lucyrio ressalta que, embora o calor esteja presente, a ocorrência de grandes amplitudes térmicas será comum ao longo da estação.

Projeções Mensais

A Climatempo elaborou previsões detalhadas sobre como será o clima durante os meses do outono: