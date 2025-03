Muito mais que energia: 100 anos do Reservatório Billings

O Reservatório Billings, que completa o seu centenário no próximo dia 27 março, foi erguido a partir das primeiras décadas do século 20 pela antiga companhia de energia Light, o que confere à EMAE, administradora atual do reservatório, uma herança de mais de cem anos voltada ao investimento na geração de energia, e ao consequente desenvolvimento urbano e industrial das sete cidades do seu entorno, incluindo a capital paulista, São Bernardo do Campo, Diadema, Cubatão, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra e Santo André.

Idealizado, inicialmente, para aproveitamento hidroenergético dos rios da Grande São Paulo, ao longo dos anos passou a desempenhar papéis múltiplos fundamentais, como armazenamento estratégico de água, controle de cheias e abastecimento público.

“O reservatório, criado na década de 1920 com o objetivo de gerar energia e fomentar o desenvolvimento das cidades ao redor, ao longo dos anos se tornou estratégico em diversas áreas. Ele auxilia outros reservatórios em períodos de seca, controle cheias durante chuvas intensas, além de gerar energia elétrica apenas com nossa lâmina d’agua com placas solares. Hoje, após 100 anos, o reservatório continua entregando benefícios significativos à sociedade”, afirma Karla Maciel, CEO da Emae.

Controle de cheias

O Reservatório Billings recebe as águas do Rio Pinheiros em época de chuvas, por meio da operação de controle de cheias realizado pela Emae, impedindo o transbordo do rio. Esse trabalho é realizado preventivamente sempre que os sistemas de monitoramento detectam altos volumes de chuvas na Região Metropolitana de São Paulo. O objetivo é que o nível do rio seja rebaixado e chegue ao chamado “volume de espera”, ou seja, tenha a capacidade de receber um grande volume de águas pluviais.

Usina Fotovoltaica Flutuante

Há um ano, o Reservatório Billings recebeu a maior Usina Fotovoltaica Flutuante do Brasil, a UFF Araucária, para geração de energia 100% limpa e renovável. Fruto de uma parceria com a KWP Energia, a planta tem 10.500 painéis solares na lâmina d’agua.

O projeto é inovador no mundo e gera benefícios que vão além da produção de energia limpa, a partir de fontes renováveis, como ganhos de eficiência de até 15% em relação aos painéis fotovoltaicos instalados em solos ou telhados, considerando o resfriamento das placas solares pela proximidade com a lâmina d’água.

A primeira fase já foi concluída e tem capacidade para produzir até 10 GWh por ano, e potência de conexão de 5MW, o que equivale ao atendimento de 4 mil residências. Mais 125MW serão distribuídos em outras plantas ao longo do reservatório, até o final de 2026.

Corredor Ecológico

Com o reservatório inserido em uma área urbana que se desenvolveu rapidamente, multiplicando seu tamanho e estrutura com impactos ao meio ambiente local, o Billings também se torna estratégico na criação de corredores ecológicos que possam ajudar na conservação e restauração dessas regiões, melhorando também a drenagem e o armazenamento de água.

Em 2025, a Emae anunciou investimento de R$ 3,2 milhões no plantio de 100 mil mudas inseridas em 100 km de extensão lineares que atingem a região da Represa e Rio Pinheiros, impactando positivamente os municípios de São Bernardo do Campo, Santo André, Diadema, Rio Grande da Serra e Ribeirão Pires. Com a ação, é possível restabelecer funções ecológicas da região, a biodiversidade local e conservação das margens.

Transporte Aquático

A Emae também aproveita as águas do Billings para atuar na mobilidade urbana com o transporte realizado por balsas dentro do reservatório.

Todos os anos, são transportados mais de 1,9 milhão de pessoas e mais de 2 milhões de veículos nas balsas que ligam três principais pontos da Região Metropolitana: Bororé, que liga duas regiões da cidade de São Paulo; Taquacetuba, que conecta São Paulo a São Bernardo do Campo; e João Basso, que liga dois bairros de São Bernardo do Campo.

Na mesma linha, a Emae cedeu áreas às margens do reservatório para a Prefeitura de São Paulo para a implantação do projeto de mobilidade “Aquático São Paulo”, que reduz significativamente o tempo de deslocamento de pessoas na região da zona sul da capital paulista.

Turismo

Dentro da reserva da Emae, próximo à Cubatão, também há o Caminhos do Mar, área cedida para a Fundação Florestal para estimular o turismo ecológico da região, onde é possível realizar tanto atividades de esporte como de lazer, além de educação ambiental, em mais de 2.938.630,38 m² de reserva de Mata Atlântica.

Ao longo de todo o Reservatório Billings, existem mais de 40 parques ou pontos de lazer e recreação, todos abertos ao público, atendendo às cidades de Diadema, Ribeirão Pires, São Bernardo do Campo, próximo a Cubatão e São Paulo.

A represa também é conhecida pela pesca esportiva com mais de 700 km de margens para a prática da atividade.

Números do Reservatório