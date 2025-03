Como mulheres vítimas de violência podem buscar ajuda em postos do Metrô de SP

O Metrô de São Paulo conta com estruturas de atendimento à mulher para casos de violência e importunação sexual, dentro ou fora de estações. Além de profissionais de segurança preparados para atender ocorrências, a Companhia tem postos para acolher a mulher que esteja nessas situações de vulnerabilidade.

A chefe do Departamento de Relacionamento com o Passageiro do Metrô, Melissa Fortes, participou do programa SP em 3,2,1, da Agência SP, e trouxe detalhes da estrutura oferecida. “A maior parte das mulheres que buscam os postos é para fazer relatos de casos que ocorrem fora do Metrô. Esses postos existem não somente para atendimento das nossas passageiros, mas para qualquer pessoa que precise de atendimento voltado ao combate à violência contra a mulher”, ela explica.

Chefe do Departamento de Relacionamento com o Passageiro do Metrô, Melissa Fortes, participou do programa SP em 3,2,1. Governo de São Paulo/Divulgação



O Metrô conta com dois Postos Avançados de Apoio à Mulher: um na estação Luz e outro na Santa Cecília. Os postos atendem mulheres que tenham sofrido violência ou importunação não só dentro das estações, mas também fora delas, como em situações domésticas. O atendimento conta com a participação de assistentes sociais.

Os Postos Avançados de Apoio à Mulher funcionam de segunda a sexta, das 8h às 17h, exceto feriados. A depender do caso, os assistentes sociais podem encaminhar a vítima a uma unidade da Casa da Mulher Brasileira, onde se encontra serviço de delegacia e apoio psicológico, por exemplo. Para acessar os equipamentos, a vítima pode buscar funcionários do Metrô.