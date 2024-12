Serviço de acolhimento a mulheres vítimas de violência cresce 35%

O Governo de SP, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social (SEDS), aumentou em 35% a capacidade de acolhimento para mulheres vítimas de agressões. Desde o início da gestão atual, a quantidade de abrigos desse tipo passou de 31 para 42 unidades . Para tanto, entre investimento e custeio, a SEDS aplicou R$ 9,6 milhões nesses serviços no biênio 2023-2024.

“Essa ampliação dos abrigos para mulheres vítimas de violência reflete o nosso comprometimento com essa questão ”, afirma a secretária de Desenvolvimento Social, Andrezza Rosalém . “Nosso foco é acolher e dar suporte para que essas mulheres ganhem autonomia e possam tocar sua vida longe dos agressores ”, complementa.

Nesses abrigos , cuja localização é sigilosa , as mulheres e seus filhos menores de 18 anos podem permanecer por seis meses , prorrogáveis ​​pelo mesmo período. Longe de seus agressores, eles recebem moradia e alimentação, além de serem encaminhadas para tratamento de saúde e orientadas sobre trabalho e renda. O objetivo é que se possa reorganizar profissional e financeiramente com autonomia para não serem obrigadas a retornar ao convívio com o agressor.

Esses serviços têm a função de atender mulheres sob ameaça ou risco à sua integridade física em razão de violência doméstica e familiar , causadora de lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico ou moral.

Em articulação com a rede de serviços socioassistenciais, das demais políticas públicas e do sistema de Justiça, a SEDS trabalha para que sejam garantidas essas mulheres também atendimento jurídico e psicossocial e acesso a benefícios sociais, inclusive para filhos e/ou dependentes que estejam sob sua responsabilidade.