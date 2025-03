Metrô de SP intensifica medidas de segurança para mulheres vítimas de crimes sexuais

No Metrô de São Paulo, ações voltadas para o suporte e atendimento de mulheres que são vítimas de crimes sexuais estão em expansão. A Companhia do Metropolitano tem promovido uma série de iniciativas com o objetivo de garantir um ambiente mais seguro durante o deslocamento das passageiras.

A coordenadora de planejamento da segurança do Metrô, Mônica Miki Ohta, explica que a equipe identificou a necessidade de criar um espaço que proporcionasse maior acolhimento às mulheres. “Ainda enfrentamos grandes desafios, como a baixa notificação dos casos”, comenta Miki Ohta, ressaltando que, no ano passado, foram registrados 78 crimes sexuais nas linhas do Metrô, com 77% dos agressores identificados e encaminhados às autoridades competentes.

Com um programa de reciclagem a cada três meses, os agentes de segurança passam por treinamentos que abrangem técnicas físicas e teóricas. Os cursos incluem métodos de imobilização e abordagens para situações com agressores potencialmente armados ou agressivos. Além disso, os agentes recebem instruções sobre legislação pertinente a crimes contra a dignidade sexual, como importunação sexual e stalking. Mônica Miki Ohta enfatiza que a formação dos agentes é integral, abrangendo tanto aspectos práticos quanto teóricos.

Uma das ações significativas implementadas é a “Operação Empoderamento“, que intensifica a presença de agentes femininas nas linhas 1-Azul, 2-Verde e 3-Vermelha. Esta iniciativa visa não apenas aumentar a segurança, mas também incentivar as denúncias. Desde sua implementação em 2022, a operação tem mostrado resultados positivos, com um aumento na taxa de detenções durante ocorrências: 67% em 2020 subiu para 77% em 2024.

A agente Evelyn dos Santos Inocentes destaca que a presença feminina no atendimento é crucial para encorajar as vítimas a se manifestarem. “Sabemos como pode ser desafiador falar com um homem em situações delicadas. Ter uma agente feminina ao lado gera um sentimento de proteção e coragem para denunciar”, afirma.

Além disso, as estações do Metrô contam com Postos Avançados de Apoio à Mulher, localizados nas estações Luz e Santa Cecília. Esses postos funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e têm como objetivo atender mulheres vítimas de violência e aqueles que presenciaram tais atos. Os atendimentos são realizados por profissionais capacitados em conjunto com agentes da Prefeitura de São Paulo.

Em 2024, esses postos já atenderam 899 pessoas, sendo que aproximadamente 90% dos atendimentos foram relacionados à violência doméstica. Apenas até o dia 7 de março deste ano, foram registradas 233 atendimentos.

O movimento “SP Por Todas“, promovido pelo Governo do Estado de São Paulo, busca ampliar a visibilidade das políticas públicas voltadas para mulheres, bem como fortalecer a rede de proteção e apoio. Entre as inovações apresentadas em março de 2024 está o aplicativo SPMulher Segura, que permite um contato rápido e direto com as autoridades caso uma mulher se sinta ameaçada.