Rio de Janeiro receberá partida da NFL em 2026, afirma Eduardo Paes

Durante um evento realizado na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), o prefeito da capital fluminense, Eduardo Paes, anunciou que a cidade será sede de uma partida da National Football League (NFL) em 2026. O Estádio do Maracanã é considerado o local mais provável para a realização desse evento esportivo.

Em sua declaração, Paes revelou que teve conversas com dirigentes da NFL, ressaltando que o futebol americano não é uma das suas principais paixões. Ele comentou sobre o evento ocorrido no ano anterior em São Paulo, onde a liga promoveu uma partida, e expressou seu desejo de trazer o jogo para o Rio de Janeiro. “Ontem, estávamos em uma reunião com os representantes da NFL. Eles realizaram um jogo no ano passado em São Paulo e eu fiz questão de garantir que, em 2026, o evento acontecesse aqui no Rio. Essa informação não deveria ter sido divulgada ainda, mas agora já era”, afirmou o prefeito.

A NFL já fez sua estreia no Brasil em 2024, quando a cidade de São Paulo foi anfitriã do primeiro jogo da liga no país. Na ocasião, o Philadelphia Eagles venceu o Green Bay Packers. Em 2025, a liga retornará ao Brasil e a partida será realizada na Neo Química Arena, casa do Corinthians, entre os Los Angeles Chargers e um adversário que ainda será definido.

Esta iniciativa marca um importante passo para a popularização do futebol americano no Brasil e reforça a posição do Rio de Janeiro como um destino atrativo para grandes eventos esportivos.