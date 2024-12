TOP 10 notícias de hoje – 18/12/2024

Aposentadoria em 2025: Novas regras da Previdência exigem atenção dos segurados

As regras têm passado por alterações anuais, demandando atenção redobrada dos segurados do INSS

Ministério da Saúde destina R$ 90,3 milhões para Programa Saúde na Escola

3 milhões de alunos serão beneficiados em SP.

São Paulo quebra recordes em 2024 com mais de 340 mil novas empresas

Crescimento impulsionado por iniciativas do governo e confiança do empreendedor.

Governo Federal renova frota do Samu 192 com entrega de novas ambulâncias

258 novas ambulâncias chegam ao Samu: um avanço crucial na saúde pública brasileira, garantindo atendimento emergencial mais rápido e eficiente

Santa Catarina lidera em taxa de leitores no Brasil

A pesquisa também destaca que a maioria dos brasileiros não leem livros

Alesp aprova orçamento de R$ 372 bilhões para 2025

Saúde e segurança recebem maiores investimentos

Sefaz-SP divulga valores-base para IPVA 2025 de veículos paulistas

A pesquisa feita pela Fipe é baseada nos valores de mercado, que servem de base para o cálculo do imposto do próximo ano

Operação na Rocinha: Polícia localiza residência que seria de traficante do Ceará

De acordo com as investigações, Anastácio Paiva é considerado um dos líderes de uma facção criminosa que controla o tráfico de drogas em Santa Quitéria, no interior do Ceará

Alta do dólar pode aumentar tarifa de ônibus em SP, diz Nunes

Prefeito destaca que fatores como o câmbio, custos do diesel e inflação influenciam a possível elevação do preço da passagem

Datafolha: 52% dos brasileiros acreditam que Bolsonaro tentou dar golpe

O levantamento revela uma divisão no Brasil sobre as ações do ex-presidente Jair Bolsonaro após sua derrota nas eleições de 2022