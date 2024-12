Alta do dólar pode aumentar tarifa de ônibus em SP, diz Nunes

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), revelou durante entrevista à GloboNews que um estudo sobre a possível elevação da tarifa do transporte público municipal deve ser divulgado até a última semana de dezembro. A atual tarifa, fixada em R$ 4,40, permanece inalterada há quatro anos.

Nunes destacou que diversos fatores influenciam o valor da passagem, incluindo a recente alta do dólar, que tem sido cotado acima de R$ 6, e os custos do diesel, além da inflação e das negociações salariais no setor. “Esses elementos impactam tanto a decisão imediata quanto as projeções para 2025”, afirmou o prefeito.

O custo anual do sistema de transporte público é estimado em cerca de R$ 11 bilhões, com a prefeitura assumindo uma parte significativa por meio de subsídios. De acordo com dados recentes, esses subsídios devem ultrapassar R$ 6 bilhões em 2024, um aumento em relação aos R$ 5,6 bilhões registrados até outubro deste ano.

Além disso, Nunes criticou os aumentos nas despesas públicas promovidos pelo governo federal, que segundo ele afetam diretamente os custos operacionais do transporte municipal. “Gastos superiores às receitas geram inflação, e isso tem consequências diretas na tarifa”, enfatizou.

No início desta semana, o prefeito já havia sinalizado uma provável elevação na tarifa em 2024. Contudo, ele mencionou que a equipe está avaliando um reajuste que não exceda a inflação acumulada desde o congelamento da tarifa. “Estamos considerando a possibilidade de não realizar uma correção total da inflação”, declarou.

Desde janeiro de 2020, o valor da passagem permanece inalterado. Durante esse período, o IPCA apontou uma inflação acumulada de 32,77%, o que indicaria um novo preço mínimo de R$ 5,84 caso houvesse um ajuste total. No entanto, Nunes garantiu que qualquer aumento será inferior ao índice inflacionário.

Contas Públicas

A discussão sobre a tarifa surge em um contexto onde o congelamento dos preços tem gerado pressões financeiras significativas nas contas públicas. Em 2023, os subsídios destinados ao transporte municipal alcançaram R$ 5,3 bilhões, e as projeções para o próximo ano são ainda mais altas.

O prefeito também abordou as promessas feitas durante sua reeleição e reafirmou seu compromisso em manter um equilíbrio entre os gastos públicos e as necessidades da população. Em dezembro, uma nova reunião com sua equipe está prevista para decidir se a tarifa poderá ser mantida ou se ajustes serão necessários.

A prefeitura continua a justificar o congelamento tarifário como uma medida essencial para garantir acessibilidade ao transporte público, beneficiando milhões de usuários diariamente através de iniciativas como o programa Domingão Tarifa Zero e integração gratuita entre modais.

A expectativa é que até o final do mês novos dados sobre o estudo tarifário sejam disponibilizados para avaliação pública e debate na Câmara Municipal de São Paulo.