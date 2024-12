São Paulo quebra recordes em 2024 com mais de 340 mil novas empresas

O estado de São Paulo se destaca por um crescimento sem precedentes no empreendedorismo, registrando um número recorde de novas empresas em 2024. Segundo dados divulgados pela Junta Comercial do Estado de São Paulo (Jucesp), órgão vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), mais de 340 mil empresas foram abertas entre janeiro e novembro deste ano, o que representa um aumento de 10,7% em relação ao ano anterior, que teve aproximadamente 307 mil novas constituições.

Combinando os anos de 2023 e 2024, o total ultrapassa 647 mil novos empreendimentos, evidenciando uma média impressionante de cerca de mil novos negócios estabelecidos diariamente. Esse fenômeno solidifica a posição do estado como líder no cenário nacional de empreendedorismo.

A expansão no setor é atribuída aos esforços do Governo paulista para aprimorar o ambiente empresarial e fortalecer parcerias com a iniciativa privada. O plano “SP na Direção Certa” é uma das iniciativas que visa modernizar a administração pública, aumentar a eficiência nos gastos e ampliar a capacidade de investimento do estado.

A chefia da cozinha, Ana Galindo, é uma das empreendedoras que se beneficiaram desse crescimento. Ela abriu seu restaurante com apoio da linha de crédito Desenvolve Mulher, projetada para atender mulheres empreendedoras e estimular micro, pequenas e médias empresas lideradas por elas. “Sempre sonhei em ter meu próprio restaurante e consegui realizar esse sonho com a ajuda da Desenvolve SP”, relatou Ana.

Outro exemplo inspirador é Juliana Silva, de 41 anos, que após uma longa carreira no setor financeiro da construção civil decidiu se tornar sócia em um novo empreendimento ao lado de seu antigo chefe. Para isso, ela formalizou a abertura de um CNPJ como Sociedade Limitada (LTDA). “O processo foi rápido e facilitado pela contabilidade. A burocracia reduzida permitiu que eu abrisse o novo CNPJ rapidamente, essencial para continuarmos o trabalho sem interrupções”, explicou Juliana.

Os dados também mostram um saldo líquido positivo nas aberturas de empresas. Entre janeiro e novembro de 2024, o saldo atingiu 205 mil novos negócios, um crescimento significativo de 23% comparado ao mesmo período em 2023, que registrou pouco mais de 166 mil empresas.

Esse panorama reflete a confiança dos empreendedores no ambiente de negócios paulista e as iniciativas da SDE para fomentar a criação de novas empresas e empregos. “São Paulo possui um grande potencial para atrair novas empresas devido à sua logística eficiente, um mercado consumidor robusto e um ambiente empresarial favorável. Estamos comprometidos em desburocratizar ainda mais esses processos para facilitar o crescimento dos empreendedores”, afirmou Jorge Lima, secretário da SDE.

Dentre os setores que mais se destacaram na abertura de empresas em 2024 estão o comércio e reparação de veículos (24,85%), atividades administrativas e serviços complementares (13,46%), serviços profissionais e técnicos (12,33%), saúde humana e serviços sociais (9,64%), informação e comunicação (7,32%) e construção civil (5,81%). Importante notar que esses números não incluem os Microempreendedores Individuais (MEIs).

O ano tem sido positivo para o empreendedorismo no estado; em sete dos onze meses até agora, foram abertas mais de 30 mil empresas. Os últimos cinco meses apresentaram uma média superior a 33 mil novas constituições mensais, consolidando São Paulo como um dos principais motores econômicos do Brasil.

No mês de outubro deste ano, foram registrados três marcos significativos: o maior número mensal histórico com 35.406 novas aberturas; o saldo líquido mensal mais alto já registrado com 23.059 empresas; além do maior saldo líquido acumulado entre janeiro e outubro com 186.247 empresas — superando o recorde anterior de 177.628 empreendimentos em todo o ano de 2023.

Atualmente, São Paulo conta com mais de 6 milhões de empresas ativas, cifra que quase triplica em relação ao segundo estado no ranking nacional.