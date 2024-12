Santa Catarina lidera em taxa de leitores no Brasil

De acordo com a 6ª edição da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, divulgada recentemente, Santa Catarina se destaca como o estado brasileiro com a maior proporção de leitores, alcançando a marca de 64%. Em comparação, a média nacional é significativamente inferior, fixando-se em 47%.

A pesquisa revela que a região Sul é a única entre as cinco do país onde a maioria da população se declara leitora. Atualmente, 53% dos residentes dos estados do Sul (Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná) relataram ter lido total ou parcialmente pelo menos um livro nos últimos três meses. Contudo, um aspecto preocupante foi identificado: essa taxa representa uma queda de cinco pontos percentuais em relação à edição anterior da pesquisa, que registrou 58%% de leitores na região.

A pesquisa também destaca uma realidade alarmante: 53% dos entrevistados afirmaram não ter lido nenhum livro nos três meses que antecederam a coleta de dados. Este é um indicativo preocupante, pois marca a primeira vez na história da pesquisa que a maioria da população brasileira não se envolve na leitura de livros.

Os dados populacionais estimados apontam que o Brasil conta atualmente com cerca de 93,4 milhões de leitores (considerando indivíduos a partir de cinco anos). Contudo, ao longo dos últimos quatro anos, esse número sofreu uma diminuição expressiva de 6,7 milhões.

A pesquisa foi realizada entre 30 de abril e 31 de julho deste ano, abrangendo 5.504 entrevistas em 208 municípios brasileiros. A amostra foi projetada para representar 21 estados e o Distrito Federal, com exceção dos estados de Rondônia, Acre, Roraima, Amapá e Tocantins, cujos resultados foram analisados em conjunto.

A metodologia envolveu entrevistas domiciliares presenciais utilizando tablets e um questionário extenso com 147 perguntas, contemplando tanto a leitura de livros impressos quanto digitais e sem restrições quanto ao gênero literário.

Embora Santa Catarina tenha alcançado uma posição de destaque no que diz respeito à leitura, o estado enfrenta o desafio de fomentar ainda mais esse hábito entre sua população.