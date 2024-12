Operação na Rocinha: Polícia localiza residência que seria de traficante do Ceará

Uma grande operação realizada por aproximadamente 400 policiais militares em São Conrado, na Zona Sul do Rio de Janeiro, resultou na descoberta de uma residência atribuída ao traficante cearense Anastácio Paiva Pereira, popularmente conhecido como Doze ou Paizão. A ação ocorreu nesta terça-feira (17) e visava a captura de mais de 30 criminosos oriundos de outros estados.

A casa, localizada na comunidade da Rocinha, chamou a atenção dos agentes não apenas pela sua estrutura que inclui uma piscina com deck panorâmico, mas também por um pôster da famosa série “Breaking Bad”, que narra a transformação de um professor de química em um produtor de drogas após ser diagnosticado com câncer.

De acordo com as investigações, Anastácio Paiva é considerado um dos líderes de uma facção criminosa que controla o tráfico de drogas em Santa Quitéria, no interior do Ceará. Ele é ainda o principal suspeito do planejamento das execuções da esposa e da nora de um coronel cearense.

Além das graves acusações relacionadas à sua atuação no tráfico, Paiva possui quatro mandados de prisão em aberto, abrangendo crimes como homicídio, organização criminosa, tráfico de drogas e corrupção de menores.

A operação contou com a participação de 11 batalhões da polícia militar e foi coordenada pelo Comando de Operações Especiais (COE), com suporte do Ministério Público do Estado do Rio (MPRJ). O objetivo era cumprir 34 mandados de prisão relacionados ao Comando Vermelho e outros 9 mandados de busca e apreensão dentro da comunidade.

Durante a ação policial, um suspeito foi morto, dois ficaram feridos e um traficante foi detido. As autoridades apreenderam 40 tabletes de cocaína, além de dois revólveres e munições. Uma estufa utilizada para cultivo de maconha também foi encontrada nas áreas mais altas da Rocinha.

O homem que perdeu a vida durante a operação foi identificado como Vítor dos Santos Lima, conhecido na comunidade como Playboy. Ele era considerado o principal segurança do traficante John Wallace da Silva Viana, conhecido como Johny Bravo, que lidera o tráfico na localidade. Segundo informações divulgadas pelo advogado da família de Vítor, Alberico Montenegro, ele teria tentado se render antes de ser atingido pelos disparos.