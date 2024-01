TOP 10 notícias de hoje – 16/01/2024

60 estudantes tiram nota mil na redação do Enem

Na edição anterior, apenas 18 candidatos alcançaram a nota máxima

Dono de galeria de arte em Nova York é encontrado morto em apartamento no RJ

Brent G. Sikkema sofreu ferimentos de arma branca

Lutador de MMA é encontrado morto após tentar recuperar moto roubada

Diego Braga Nunes teve a moto furtada na madrugada de segunda-feira, quando dois homens invadiram a sua casa – imagens das câmeras de segurança confirmaram o roubo

Veja a lista de vencedores da 75ª edição do Emmy Awards

Os destaques da noite foram as séries O Urso, que ganhou as seis categorias pelas quais foi indicada, e Succession, que ganhou seis das catorze categorias que foi indicada

Lutador sofre grave lesão em treino e perde movimento das pernas e de braço

Ryan Curtis teve um trauma na medula espinhal e foi submetido a uma cirurgia de emergência

Estouro da meta em 2024 pode tirar até R$ 16 bi do governo Lula em ano de eleição presidencial

O risco de ter de frear as despesas em ano de eleições gerais está por trás do debate dentro do governo em torno da flexibilização da meta perseguida para as contas públicas em 2024

Onda de violência e conflito armado ameaça Equador

Para especialista em Relações Internacionais do CEUB, Brasil e países consumidores deveriam oferecer apoio diplomático e recursos em ação conjunta no combate ao fluxo de drogas

Ônibus é sequestrado e motorista ameaçado com faca em Santo André

O sequestrador foi preso e ninguém foi ferido

Bolsonaro fala em implodir o PL

Ex-presidente Jair Bolsonaro sugere implodir PL após líder do partido elogiar presidente Lula (PT)

Alunos do 3º ano vão receber incentivo financeiro para fazer Enem

Lei que cria o programa Pé de Meia será sancionada hoje (16)