Lutador sofre grave lesão em treino e perde movimento das pernas e de braço

O lutador irlandês Ryan Curtis se lesionou gravemente enquanto treinava e está sem os movimentos de ambas as pernas e de um braço.

Ryan sofreu uma fratura nas costas, no pescoço e deslocou a coluna em um treino da última quinta-feira (11). A notícia foi compartilhada pela sua amiga e também lutadora, Leah McCourt, pelas redes sociais.

Ele teve um trauma na medula espinhal e foi submetido a uma cirurgia de emergência. McCourt informou que o dano foi considerado “o mais grave” que pode ocorrer na região.

O irlandês está na UTI e perdeu os movimentos das pernas e do braço esquerdo. Ex-Bellator, o lutador do peso-mosca deve ficar cerca de cinco meses internado, mas o tratamento não tem tempo estimado.

A esposa dele agradeceu as mensagens de apoio e destacou o psicológico de Ryan. Ela afirmou que acredita que o marido voltará a abraçar tanto ela quanto a filha deles, Kassia, de dois anos.

O QUE A AMIGA DISSE SOBRE O ESTADO DE RYAN

“Como atleta e ser humano, o inimaginável aconteceu ao nosso amado Ryan. Ele se envolveu em um incidente que mudou sua vida durante uma sessão de treino na quinta-feira, 11 de janeiro.

Ryan sofreu uma fratura nas costas, no pescoço e deslocou a coluna. Durante esta lesão, o trauma também foi causado na medula espinhal de Ryan. O dano é considerado o mais grave que pode ocorrer na medula espinhal. Ele foi levado às pressas para o hospital em Belfast e passou por uma cirurgia de emergência.

Atualmente, Ryan não tem movimentos nas pernas e no braço esquerdo. O caminho a seguir é desconhecido e envolverá pelo menos cinco meses no hospital, seguidos de mais um período com uma equipe especializada em coluna. Não há uma data exata de término para este tratamento terminar. Temos acesso limitado a ele. Ele está na UTI e com esperança será transferido quando as condições melhorarem.“

O QUE A ESPOSA DISSE

“Muito obrigada por todas as mensagens que recebi pelo Ryan. Estou impressionada pela tremenda bondade e agradecida por todas as orações. O amor e apoio por ele são verdadeiras provas de seu caráter admirável. Ryan se mantém otimista, eu nunca conheci ninguém com uma mentalidade tão forte quanto a dele. Somos abençoados com uma família e amigos incríveis. Eu realmente acredito que Ryan vai me abraçar e abraçar nossa linda filha Kassia de novo.”