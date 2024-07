Arthur Pavie conquista pole position na etapa de Goiânia do BRB Fórmula 4 Brasil

A classificação para a quarta etapa do BRB Fórmula 4 Brasil, que aconteceu nesta sexta-feira (26) no Autódromo Internacional de Goiânia, em Goiás, foi cenário de uma competição de tirar o fôlego pela pole position da rodada. Arthur Pavie, da TMG Racing, conseguiu anotar 1min23s969 para conquistar a posição de honra da Corrida 3. O piloto também alcançou outro feito ao cravar a segunda melhor volta no combinado de todos os competidores, cenário que lhe valeu também a primeira posição do grid da prova que vai abrir a etapa, na manhã deste sábado.

O dia de ação do BRB F-4 Brasil em Goiânia já começou demonstrando que a batalha pela pole seria intensa. Isso porque, no primeiro treino livre, realizado pela manhã, oito pilotos ficaram no mesmo segundo. No início da tarde, na segunda sessão, esse número aumentou para nove. Alvaro Cho e Arthur Pavie, ambos da TMG Racing, foram os líderes.

Intensidade no classificatório – O início da tomada de tempos foi interrompido por uma breve bandeira vermelha. Na retomada, os pilotos não perderam tempo e já se encaminharam para voltas rápidas. Com 31°C em Goiânia, os pneus aqueceram rapidamente, contribuindo para impulsionar o desempenho dos carros motorizados pela Abarth e abastecidos com Gasolina Podium produzida pela Petrobras.

Na sexta de suas nove voltas, Pavie atingiu o tempo que garantia a pole position da Corrida 3. A disputa do brasiliense com Matheus Comparatto foi apertada, com o atual líder do campeonato chegando muito próximo da pole, com apenas 0s029. A diferença para o terceiro colocado, Lucca Zucchini, também chama a atenção: 0s070.

Alvaro Cho, o quarto colocado e pole position da terceira etapa, ficou a 0s099. Rafaela Ferreira ficou com a quinta colocação. Na Corrida 1, que tem o grid definido pela segunda melhor volta de cada competidor, o top-5 permanece o mesmo.

“Eu estou bem contente. Estou bem rápido desde a etapa do Velocitta. A equipe acertou o carro de um jeito muito favorável e eu consegui extrair o máximo possível. O meu trabalho é justamente esse e estou feliz por ter conquistado isso hoje. Agora é focar para tentar a vitória”, comentou Pavie, que conquistou sua primeira pole na categoria-escola certificada pela FIA.

O BRB Fórmula 4 Brasil continua sua programação neste sábado, com a Corrida 1 iniciando às 10h00. Já a segunda prova da etapa tem largada às 16h50. No domingo, a terceira disputa, que completa o cronograma, parte às 8h50.

A temporada 2024 do BRB Fórmula 4 Brasil tem transmissão ao vivo pelo canal oficial da categoria no YouTube, BandSports, Motorsport.tv Brasil no YouTube, canal do site Grande Prêmio no YouTube, Portal High Speed Channel e no canal Parc Fermé TV, com narração em italiano.

BRB Fórmula 4 Brasil

Etapa 4, Goiânia

Grid de largada Corrida 1, top-10

1º – Arthur Pavie #88 (TMG Racing), 1min23s980

2º – Matheus Comparatto #118 (Oakberry Bassani F4), 1min24s022

3º – Lucca Zucchini #9 (Cavaleiro Sports), 1min24s046

4º – Alvaro Cho #21 (TMG Racing), 1min24s113

5º – Rafaela Ferreira #18 (TMG Racing), 1min24s132

6º – Ciro Sobral #71 (TMG Racing), 1min24s252

7º – Rogério Grotta #7 (Cavaleiro Sports), 1min24s400

8º – Guilherme Favarete #30 (TMG Racing), 1min24s467

9º – Ethan Nobels #12 (Cavaleiro Sports), 1min24s545

10º – Pepê Souza #27 (Cavaleiro Sports), 1min24s828

Grid de largada Corrida 3, top-10

1º – Arthur Pavie #88 (TMG Racing), 1min23s969

2º – Matheus Comparatto #118 (Oakberry Bassani F4), 1min23s998

3º – Lucca Zucchini #9 (Cavaleiro Sports), 1min24s039

4º – Alvaro Cho #21 (TMG Racing), 1min24s068

5º – Rafaela Ferreira #18 (TMG Racing), 1min24s090

6º – Ciro Sobral #71 (TMG Racing), 1min24s251

7º – Rogério Grotta #7 (Cavaleiro Sports), 1min24s711

8º – Ethan Nobels #12 (Cavaleiro Sports), 1min24s345

9º – Guilherme Favarete #30 (TMG Racing), 1min24s439

10º – Pepê Souza #27 (Cavaleiro Sports), 1min24s589