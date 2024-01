Veja a lista de vencedores da 75ª edição do Emmy Awards

A 75ª edição do Emmy Awards, premiação da Academia de Televisão, aconteceu na noite desta segunda-feira, 15. O evento foi adiado por quatro meses devido à greve dos roteiristas e atores que ocorreu em 2023.

O ator e comediante Anthony Anderson apresentou a edição deste ano. Os destaques da noite foram as séries O Urso, que ganhou as seis categorias pelas quais foi indicada, e Succession, que ganhou seis das catorze categorias que foi indicada.

Treta também estava no ranking de títulos com maiores indicações na premiação e, das nove categorias que concorria, venceu cinco. As expectativas estavam altas para White Lotus, porém, das 12 indicações, a produção só conquistou uma categoria: Jennifer Coolidge venceu como Melhor Atriz Coadjuvante em série de drama por seu trabalho na segunda temporada.

Ao final da premiação, alguns nomes da indústria que morreram no ano de 2023 foram homenageados com uma performance de Charlie Puth no piano. Como esperado, Matthew Perry foi um desses nomes. A foto do intérprete de Chandler apareceu no telão do evento ao som de I’ll Be There for You, música abertura da série Friends.

Veja a lista de vencedores do Emmy 2024 (que estão em negrito):

Comédia

Melhor Atriz Coadjuvante

Alex Borstein, Maravilhosa Sra. Maisel

Ayo Edebiri, O Urso

Janelle James, Abbott Elementary

Sheryl Lee Ralph, Abbott Elementary

Juno Temple, Ted Lasso

Hannah Waddingham, Ted Lasso

Jessica Williams, Falando a Real

Melhor Atriz

Christina Applegate, Disque Amiga para Matar

Rachel Brosnahan, Maravilhosa Sra. Maisel

Quinta Brunson, Abbott Elementary

Natasha Lyonne, Poker Face

Jenna Ortega, Wandinha

Melhor Série

Abbott Elementary

Barry

O Urso

Jury Duty

Maravilhosa Sra. Maisel

Only Murders in the Building

Ted Lasso

Wandinha

Melhor Ator

Bill Hader, Barry

Martin Short, Only Murders in the Building

Jason Segel, Falando a Real

Jason Sudeikis, Ted Lasso

Jeremy Allen White, O Urso

Melhor Ator Coadjuvante

Anthony Carrigan, Barry

Phil Dunster, Ted Lasso

Brett Goldstein, Ted Lasso

James Marsden, Jury Duty

Ebon Moss-Bachrach, O Urso

Tyler James Williams, Abbott Elementary

Henry Winkler, Barry

Direção

Bill Hader, Barry

Declan Lowney, Ted Lasso

Christopher Storer, O Urso

Amy Sherman-Palladino, Maravilhosa Sra. Maisel

Mary Lou Belli, Ms. Pat: Um Show de Loucuras

Tim Burton, Wandinha

Melhor Roteiro

Barry

Jury Duty

Only Murders in the Building

Ted Lasso

O Urso

The Other Two

Drama

Melhor Série

Andor

Better Call Saul

The Crown

A Casa do Dragão

The Last of Us

Succession

The White Lotus

Yellowjackets

Melhor Ator

Jeff Bridges, The Old Man

Brian Cox, Succession

Kieran Culkin, Succession

Jeremy Strong, Succession

Bob Odenkirk, Better Call Saul

Pedro Pascal, The Last of Us

Melhor Atriz

Sharon Horgan, Mal de Família

Melanie Lynskey, Yellowjackets

Elisabeth Moss, The Handmaid’s Tale

Bella Ramsey, The Last of Us

Keri Russell, A Diplomata

Sarah Snook, Succession

Melhor Ator Coadjuvante

F. Murray Abraham, The White Lotus

Nicholas Braun, Succession

Michael Imperioli, The White Lotus

Theo James, The White Lotus

Matthew Macfadyen, Succession

Alan Ruck, Succession

Will Sharpe, The White Lotus

Alexander Skarsgård, Succession

Melhor Atriz Coadjuvante