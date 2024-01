Ônibus é sequestrado e motorista ameaçado com faca em Santo André

Um ônibus com passageiros foi sequestrado na manhã desta terça-feira (16) em Santo André (SP).

O sequestrador armado com uma faca entrou no coletivo por volta das 6 horas na região do Parque João Ramalho. Imagens mostram que ele sobe no ônibus e ameaça o motorista.

O criminoso obriga o motorista dirigir até o Paço Municipal, um trajeto de 20 minutos. Alguns passageiros estavam no ônibus da linha AL 129 no momento do sequestro.

A polícia foi acionada e negociou a libertação do motorista, que ficou refém por quase 1 hora. O sequestrador foi preso.

Ninguém foi ferido. A Suzantur, empresa que teve o ônibus sequestrado, diz que presta apoio ao motorista e passageiros “para o que precisarem”.

A reportagem procurou a Prefeitura de Santo André. A matéria será atualizada quando houver resposta.

O QUE DIZ A SUZANTUR

“A Suzantur informa que presta apoio ao motorista que foi vítima do sequestro e ameaças na manhã desta terça-feira, 16 de janeiro de 2024, assim como aos passageiros para o que precisarem. A Suzantur também está à disposição das autoridades.

A empresa lamenta o ocorrido e informa que felizmente não houve vítimas. Nem o condutor, nem os passageiros e nem o homem armado com a faca se feriram.

Também não houve danos materiais ao veículo da linha AL 129, que por volta de 6h foi abordado na região do Parque João Ramalho. O motorista teve de dirigir sob constante ameaça por vários quilômetros até o Paço Municipal de Santo André.

A Suzantur continua à disposição e reitera que seu sistema de monitoramento on line foi fundamental para a solução do caso. Destacamos e agradecemos o excelente papel da Polícia Militar.”