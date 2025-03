TOP 10 notícias de hoje – 14/03/2025

7 anos após o crime, Famílias de Marielle Franco e Anderson Gomes lutam por justiça e esperança

A condenação dos executores do assassinato, Ronnie Lessa e Élcio Queiroz, ocorrida em outubro último, representa um marco significativo neste processo

Zoo de SP celebra 67 anos com promoções especiais na Semana do Consumidor

Os visitantes podem aproveitar a Semana do Consumidor e ações educativas durante a comemoração do aniversário do zoológico

Ônibus sequestrado com 70 passageiros é resgatado após ação rápida da PM do Rio

O criminoso, armado com um simulacro, foi preso

Iniciativas de saúde feminina em São Paulo: destaques no Mês da Mulher

São Paulo intensifica ações em saúde feminina com Carreatas de Mamografia e AME Mulher; exames gratuitos e serviços ampliados para março.

SP: Prisômetro aponta 840 foragidos capturados e 2.016 criminosos presos em flagrante

Painel de LED, com 3 metros de altura, está instalado em frente ao Centro de Comando do Smart Sampa, visível à população

Carreta derruba passarela na Rodovia Anchieta em SP

Felizmente, não houve feridos no incidente

Brasil recicla apenas 1,82% dos resíduos

O estudo também destaca que apenas 36% da população brasileira tem acesso à coleta seletiva para resíduos sólidos domiciliares

TCU aponta falta de políticas contra assédio em universidades federais

Essa carência de políticas resulta na ausência de instâncias responsáveis pelo acolhimento e orientação às vítimas

Ministro da Educação propõe regulação nas mensalidades das faculdades de Medicina

Alunos enfrentam desafios financeiros com o Fies

São Paulo aprova mudança de nome da GCM para Polícia Municipal

Para o prefeito Ricardo Nunes, decisão reflete a vontade da população e reforça a escolha da cidade por mais segurança