Ônibus sequestrado com 70 passageiros é resgatado após ação rápida da PM do Rio

Na manhã desta sexta-feira (14), um ônibus foi sequestrado na Avenida Brasil, na altura do bairro Benfica, localizado na Zona Norte do Rio de Janeiro. O incidente ocorreu com aproximadamente 70 passageiros a bordo do veículo. A situação foi contornada quando o criminoso foi detido na Avenida General Justos, próximo ao Aeroporto Santos Dumont, no Centro da cidade.

Conforme informações fornecidas pela Polícia Militar, o sequestrador portava um simulacro de arma. Após assumir o controle do ônibus da linha 378, que realiza o trajeto entre Marechal Hermes e Castelo, ele ordenou ao motorista que seguisse em direção ao Centro do Rio. No entanto, a rápida ação de agentes da PM que estavam nas proximidades permitiu a identificação e o acompanhamento do veículo.

Os policiais cercaram o ônibus na Avenida General Justos, onde o suspeito tentou escapar a pé, mas foi capturado por membros da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) da Providência.

Este incidente ocorre em meio a uma série de ataques recentes a ônibus na cidade. Na quinta-feira (13), um grupo de assaltantes atacou um ônibus frescão na mesma Avenida Brasil, resultando em uma abordagem violenta a 47 passageiros. Durante a ação criminosa, um dos bandidos disparou tiros para o alto como forma de intimidar as vítimas e acelerar o roubo. O ônibus da linha 134B, que seguia de Nova Iguaçu em direção a Vila Isabel, foi abordado por um criminoso que entrou no veículo na altura de Irajá e anunciou o assalto. Ele obrigou o motorista a abrir a porta para que seu comparsa pudesse entrar, resultando em uma situação caótica para os ocupantes.

Uma das vítimas do assalto relatou ter sido agredida e pisoteada durante o tumulto. Após subtrair pertences dos passageiros, os assaltantes abandonaram o ônibus na altura da Cidade Alta e fugiram.

Além disso, motoristas que transitavam pela Linha Vermelha também enfrentaram momentos de pânico na madrugada desta sexta-feira (14). No Complexo da Maré, bandidos armados bloquearam a via com a intenção de roubar motoristas que passavam pelo local. O ataque aconteceu por volta das 4h da manhã e foi registrado por alguns motoristas que conseguiram filmar a cena, onde se vê os veículos tentando fugir na contramão para escapar dos criminosos.

A área é monitorada pelo Batalhão de Policiamento de Vias Expressas (BPVE), mas até o momento não houve retorno da Polícia Militar sobre as ocorrências. A insegurança nos transportes públicos e nas vias expressas continua sendo uma preocupação crescente para os cidadãos cariocas.