RJ: Assalto a ônibus deixa passageiros em pânico

Na manhã desta quinta-feira (13), um ônibus da linha 134B, que realizava a rota entre Nova Iguaçu e Vila Isabel, foi alvo de um assalto enquanto transitava pela Avenida Brasil, na altura de Irajá, na Zona Norte do Rio de Janeiro. O incidente envolveu pelo menos 47 passageiros, que relataram momentos de terror durante a abordagem dos criminosos.

De acordo com relatos de testemunhas, um dos assaltantes entrou no veículo e imediatamente anunciou o assalto. Para facilitar a ação criminosa, ele forçou o motorista a abrir a porta do ônibus, permitindo que um segundo comparsa entrasse. Juntos, os dois começaram a recolher os pertences dos passageiros.

Em um ato de intimidação, um dos criminosos disparou um tiro para o alto, pressionando os ocupantes a entregarem seus objetos pessoais com rapidez. Durante a confusão, um passageiro foi pisoteado e agredido por outros viajantes tentando escapar da situação caótica.

Após realizar o roubo, os assaltantes desembarcaram em frente à Prefeitura do Rio, localizada na Cidade Nova, e conseguiram fugir do local. O motorista e os passageiros seguiram até a 20ª Delegacia de Polícia (Vila Isabel) para registrar a ocorrência e prestar depoimentos sobre o ocorrido.

Esse incidente destaca a crescente preocupação com a segurança no transporte público no Rio de Janeiro, refletindo os desafios enfrentados por autoridades e cidadãos na luta contra a criminalidade.