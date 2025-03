Tempestade devasta circo no Rio e causa prejuízo de R$ 500 mil

Um circo situado na região da Cidade Nova, no coração do Rio de Janeiro, enfrentou um prejuízo significativo, estimado em mais de R$ 500 mil, devido a uma tempestade que atingiu a capital fluminense. A forte chuva, acompanhada de relâmpagos e ventos intensos, ocorreu na noite de quarta-feira (12), afetando não apenas o circo, mas também diversas áreas do Centro e da Zona Sul da cidade.

O Circo Crescer e Viver, que está estabelecido há 21 anos no local, teve sua estrutura metálica severamente danificada pelos ventos. Imagens capturadas por câmeras de segurança mostraram o estrago causado pela tempestade. Júnior Perin, o proprietário do circo, informou que a Defesa Civil do município interditou completamente a lona desde o dia anterior e manifestou a esperança de receber apoio para a retirada da estrutura danificada e para a recuperação das áreas administrativas.

Este circo também atua em parceria com uma ONG que promove atividades educacionais voltadas para crianças e adolescentes, além de oferecer suporte a famílias de comunidades da região. O proprietário expressou interesse em estabelecer parcerias com empresas para viabilizar a reestruturação do espaço afetado.

A tempestade trouxe ventos que chegaram a 61 km/h na área do Aeroporto Santos Dumont. Moradores do Catumbi, um bairro nas proximidades, relataram dificuldades ao sair de casa devido a galhos de árvores caídos nas ruas. “Eu estava varrendo e tenho que varrer para a rua ficar limpa. Estava chegando em casa quando começou o trovão”, disse Maria, uma residente local.

Além disso, funcionários do Cemitério do Catumbi foram mobilizados para realizar limpeza na região afetada pela chuva forte.

A previsão meteorológica indica um dia ensolarado e quente no Rio de Janeiro, com temperaturas podendo atingir até 37°C. Segundo dados da Climatempo, as condições climáticas permanecem instáveis ao longo da tarde, aumentando as chances de novos temporais especialmente no interior do estado, entre as regiões Sul e Serrana. Pancadas de chuva moderada a forte são esperadas em diversas áreas do estado, incluindo a capital, com potencial para raios e ventos que podem alcançar velocidades entre 60 km/h e 80 km/h.