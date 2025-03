Carreta derruba passarela na Rodovia Anchieta em SP

Uma colisão envolvendo uma carreta resultou na queda de uma passarela na Rodovia Anchieta, nas proximidades de Cubatão, São Paulo, nesta quinta-feira, 13. De acordo com a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), a via foi interditada em ambas as direções: sentido litoral e capital paulista. Felizmente, não houve feridos no incidente.

O acidente ocorreu no quilômetro 52 da rodovia, e imagens que circulam nas redes sociais revelam os destroços da passarela dispersos pela pista (assista ao vídeo acima).

A concessionária Ecovias, responsável pela administração do Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI), informou que bloqueios foram estabelecidos no km 40 Sul e no km 56 Norte da rodovia. A companhia orientou os motoristas de veículos leves a utilizarem a Rodovia Imigrantes como alternativa para o tráfego na descida e subida da serra, tendo anunciado às 19h35 que congestionamentos eram observados no sentido litoral entre os quilômetros 28 e 40.

A ocorrência foi atendida por equipes da Polícia Militar Rodoviária, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil Municipal e Companhia Municipal de Trânsito de Cubatão. Até o fechamento desta matéria, detalhes sobre as circunstâncias do acidente não haviam sido divulgados.

A Prefeitura de Cubatão também mobilizou a Secretaria de Assistência Social para avaliar a situação das famílias residentes nas imediações do acidente.