Iniciativas de saúde feminina em São Paulo: destaques no Mês da Mulher

No âmbito das ações voltadas para a saúde feminina, Priscilla Perdicaris, secretária-executiva da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, ressaltou durante sua participação no programa “SP em 3, 2, 1”, promovido pela Agência SP, um conjunto de iniciativas significativas que visam à prevenção e ao tratamento do câncer de mama. Essas medidas ganham destaque especial em março, mês dedicado às mulheres.

Entre as ações mencionadas, as Carreatas de Mamografia se destacam como uma estratégia essencial. Ao longo de março, essas carretas percorrerão dez regiões do estado com o intuito de facilitar o diagnóstico precoce do câncer de mama. O programa denominado Mulheres de Peito oferece exames gratuitos para mulheres na faixa etária entre 50 e 69 anos, bastando a apresentação do RG. Já as pacientes com idades diferentes devem apresentar um pedido médico junto com o documento de identificação.

Em 2024, as Carretas de Mamografia registraram um crescimento expressivo de 40% no número de exames realizados, totalizando 34.605 procedimentos em comparação aos 24.690 do ano anterior. Durante este Mês da Mulher, as carretas estarão presentes em diversas localidades, incluindo São Paulo, Sete Barras, Assis, Mirassol e Ubatuba.

Além das carretas, Perdicaris enfatizou que existem outras opções disponíveis para agendar exames de mamografia no estado. As mulheres têm a possibilidade de realizar esses exames gratuitamente nos Ambulatórios Médicos de Especialidades (AMEs), em hospitais regionais ou através do site do Poupatempo e pelo telefone 0800 779 0000, que oferece suporte pelo Centro de Referência de Saúde da Mulher.

A secretária-executiva também trouxe à tona o AME Mulher, o primeiro ambulatório dedicado exclusivamente à saúde feminina no estado. “Esse modelo de atendimento busca abranger todos os ciclos da vida da mulher, abordando desde questões relacionadas à gravidez até a prevenção do câncer de mama e colo do útero“, explicou Perdicaris.

Localizado no Hospital Maternidade Leonor Mendes de Barros, no Belenzinho, o AME Mulher foi inaugurado em outubro de 2023 e conta com uma infraestrutura moderna composta por 17 consultórios e um espaço dedicado à telemedicina. A unidade também possui salas para colposcopia, exames de imagem e um centro cirúrgico ambulatorial.

Outro ponto relevante mencionado foi o reajuste na Tabela SUS Paulista. O Governo do Estado aumentou os valores destinados a procedimentos voltados para a saúde das mulheres em até 125%, beneficiando especialmente tratamentos oncológicos e partos normais. A Tabela SUS Paulista foi implementada como uma forma de complementar os recursos recebidos pelos hospitais do Ministério da Saúde.

De acordo com Perdicaris, mais de R$ 4 bilhões foram alocados para 2024 visando ampliar o acesso aos serviços de saúde oferecidos pelo SUS. Ela destacou que o governo busca garantir que os serviços prestados às mulheres sejam adequadamente remunerados. O valor para partos normais foi ajustado significativamente, passando de R$ 443,40 para R$ 2.217,00, numa tentativa de incentivar esse tipo de parto.

Além disso, a iniciativa SP Por Todas foi lançada com o objetivo de fortalecer políticas públicas voltadas às mulheres. Isso inclui novas ferramentas como o aplicativo SP Mulher Segura, que proporciona uma conexão rápida com a polícia em situações de emergência e a criação de salas dedicadas à Delegacia da Defesa da Mulher funcionando 24 horas.