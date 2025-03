Mês da Mulher: Defesa Civil oferece serviços de saúde e bem-estar em Franco da Rocha

Nesta sexta-feira, dia 14, a Defesa Civil do Estado de São Paulo realizará o evento intitulado “Defesa Civil Por Elas: Cuidado, Resiliência e Proteção”. A iniciativa será direcionada às mulheres residentes na comunidade do Jardim dos Reis, localizada em Franco da Rocha, e ocorrerá das 8h às 13h, na Unidade Básica de Saúde da localidade.

Este evento assume uma relevância especial, uma vez que a área sofreu sérios impactos em 2022 devido a um deslizamento de terra provocado por chuvas intensas, que resultou na trágica perda de 18 vidas. Em resposta a essa tragédia, o Governo do Estado implementou melhorias na infraestrutura do bairro e, em 2023, introduziu um sistema de alerta remoto via sirene, com o objetivo de minimizar os riscos em situações futuras.

A programação do encontro é diversificada e inclui serviços como cortes e pintura de cabelo, atendimentos médicos e odontológicos, além da coleta de exames preventivos. Também estão previstas rodas de conversa com psicólogas que se especializam no atendimento a mulheres afetadas por desastres naturais, bem como palestras sobre prevenção de riscos ministradas por agentes da Defesa Civil. Ações educativas relacionadas ao meio ambiente e à sustentabilidade também farão parte do cronograma.

Adicionalmente aos serviços de saúde e bem-estar, o evento contará com a presença de representantes do Fundo Social de Solidariedade, do PAT (Programa de Atendimento ao Trabalhador), do Banco do Povo e do Sebrae. Estas instituições proporcionarão oportunidades para capacitação profissional e acesso a linhas de crédito destinadas a empreendedoras locais. Para garantir a diversão das crianças, a Secretaria de Cultura do município promoverá atividades recreativas durante o evento.

Os participantes também poderão desfrutar de um espaço dedicado à alimentação, onde serão oferecidos lanches, sucos e refrigerantes. A Sabesp se encarregará da distribuição de água potável durante toda a atividade.

Por meio desta ação, a Defesa Civil reafirma seu compromisso com a segurança e o bem-estar da população, enfatizando a importância da resiliência nas comunidades e ampliando as redes de apoio disponíveis para as mulheres em situações vulneráveis.