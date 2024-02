Governo de SP entrega terceira sirene de alerta em Franco da Rocha

O Governo de SP entrega neste sábado (24) a terceira sirene de alertas para a prevenção de chuvas e eventos climáticos extremos em Franco da Rocha. Para orientar a população quanto o uso do equipamento, a Defesa Civil do Estado realiza amanhã um simulado com a população do Jardim dos Reis às 9h30.

O projeto de implantação de sirenes do estado – com uma já instalada na Vila Sahy em São Sebastião e outra no Guarujá, recebeu investimentos de R$ 2,4 milhões da gestão estadual em equipamentos e instalação de torres de transmissão.

As três cidades foram escolhidas porque concentram áreas de moradia com risco de deslizamentos e alagamentos, grandes volumes de chuva registrado nas regiões e alto número de pessoas afetadas pelas chuvas, além de contar com centros de operações e controle que já funcionam 24 horas. O objetivo do novo sistema de sirenes é proteger vidas sempre que houver riscos decorrentes de temporais.

Em Franco da Rocha, os agentes da Defesa Civil Estadual e municipal vão distribuir material educativo para informar os moradores sobre testes e funcionamento dos novos equipamentos. O Jardim dos Reis foi escolhido após análise técnica com base em riscos e estatísticas de acidentes geológicos.

As ruas do bairro vão receber placas de sinalização indicando rotas de fuga, áreas sujeitas a erosão e desmoronamento, pontos de encontro e abrigos emergenciais. A comunidade também vai receber um Núcleo Comunitário de Proteção e Defesa Civil, com a participação dos moradores e integração direta com os agentes.

Como funciona

A sirene pode ser acionada à distância pela Central de Comando e Controle do Município ou de forma manual, no próprio ponto de instalação inclusive por moradores que integram o Núcleo Comunitário de Defesa Civil.

Quando o sistema de alerta é acionado, o toque da sirene é alternado com mensagens de voz com orientações de alerta para os moradores: “A Defesa Civil informa: devido à previsão de chuva, há risco de alagamentos nesta área. Fiquem atentos”; “Atenção, atenção: a Defesa Civil informa a possibilidade de chuva moderada para forte nas próximas horas. Fiquem atentos”; “A Defesa Civil informa: estamos voltando à normalidade. Atenção moradores: ao retornarem para as suas moradias, verifiquem a ocorrência de deslizamentos. Caso necessário, liguem para a Defesa Civil: 199”; “A Defesa Civil informa: há risco de deslizamentos nessa área. Atenção moradores: dirijam-se para locais seguros e pontos de encontro”.