Tabela SUS Paulista reajusta em até 125% valores de repasses para procedimentos voltados às mulheres

O Governo de São Paulo reajustou os valores pagos pela Tabela SUS Paulista, incluindo procedimentos para mulheres com aumento em até 125%. As intervenções beneficiam principalmente o tratamento oncológico para elas. Entre os procedimentos estão a biópsia de nódulo de mama, que passa de R$ 70 para R$ 157,50 (alta de 125%); mamografia, reajustada de R$ 22,50 para R$ 45 (100%); prótese mamária, que sobe de R$ 159,60 para R$ 319,20 (100%); radioterapia da mama, de R$ 5.904 para R$ 8.265,60 (40%); e quimioterapia para carcinoma, com aumento de R$ 2.378,90 para R$ 3.330,46 (40%).

Tabela SUS Paulista é uma iniciativa inédita da Secretaria de Saúde (SES) que teve início no ano passado com o objetivo de aumentar o atendimento na rede pública de saúde e reduzir as filas com o complemento do valor que os hospitais recebem atualmente do Ministério da Saúde.

O modelo beneficia hospitais em todas as regiões, entre eles santas casas, entidades filantrópicas e autárquicas. Estes equipamentos representam 50% do atendimento hospitalar no sistema único de saúde paulista.

No Mês da Mulher, a SES reforça o compromisso em ampliar e melhorar as políticas públicas de proteção e cuidados para todas as mulheres paulistas com o desenvolvimento de ações e serviços preventivos e assistenciais para a população feminina nos 645 municípios do estado. Dar visibilidade para os serviços de saúde é uma das bandeiras do movimento SP por Todas, lançado no ano passado pelo Governo de São Paulo com ações também na segurança e independência financeira de mulheres.

Incentivo ao Parto Normal

Pela primeira vez na história do estado, o Governo do Estado está remunerando também um valor 400% superior ao estabelecido pelo Ministério da Saúde (MS) para aumentar os partos normais, um incentivo ao procedimento em santas casas e entidades filantrópicas com convênio pelo SUS (Sistema Único de Saúde).

“Atualmente, o parto normal pode contar com medidas para aliviar o desconforto da mãe e benefícios como menor risco de infecção e de mortalidade materna, maior disposição e respiração mais leve do bebê ao nascer, e menor tempo de recuperação da puérpera”, explica o coordenador da Saúde da Mulher da SES, Edmund Baracat.

Mulheres de Peito

Outra novidade de impacto na saúde feminina foi a ampliação do programa Carretas de Mamografia, com a aquisição de três novas unidades. Agora, o programa conta com cinco carretas que percorrem o estado para garantir o acesso ao diagnóstico precoce. “O nosso foco é alcançar mais mulheres e aumentar as chances de cura, especialmente para aquelas que vivem em regiões mais afastadas e com menos recursos em saúde”, afirma Priscilla Perdicaris, secretária de Estado da Saúde em exercício.

Por meio do programa Mulheres de Peito, as mulheres paulistas, com idades entre 50 e 69 anos, também podem marcar seus exames de mamografia sem necessidade de pedido médico e de forma gratuita pelo SUS.

Para realizar o agendamento do exame, basta ligar para o número 0800 779 0000. A mamografia é marcada via Sistema Informatizado de Regulação do Estado de São Paulo.

No ano passado, o programa Mulheres de Peito registrou um aumento de 40% nas mamografias no Estado, atendendo 66 municípios com o repasse de mais de R$10 milhões da SES para o custeio da ação considerada essencial para a prevenção do câncer de mama.

Pioneirismo no atendimento especializado

O primeiro Ambulatório Médico de Especialidade (AME) do estado para atenção exclusiva à saúde feminina funciona no Hospital Maternidade Leonor Mendes de Barros, no Belenzinho, zona leste de São Paulo, e atende pacientes de todas as idades, desde a fase pré-puberdade até a menopausa. Desde a inauguração, em outubro de 2023, a unidade já realizou mais de 34 mil consultas médicas, mais de 9 mil mamografias e 776 cirurgias.

Já o Hospital da Mulher (HM) é um hospital público estadual 100% SUS, consolidado como o maior centro especializado ginecológico da América Latina e um dos maiores do mundo. Seu projeto assistencial incorporou o antigo Centro de Referência da Saúde da Mulher, ampliando sua capacidade para atendimento de alta complexidade em ginecologia e oncologia.

O Estado mantém serviços de média e alta complexidade exclusivos para mulheres em maternidades 100% SUS e unidades reconhecidas pela excelência da assistência obstétrica ao pré-natal, parto de alto risco e de risco habitual, com alta nos índices de satisfação.

São elas: Hospital Maternidade Leonor Mendes de Barros, Maternidade Santa Isabel (Bauru), Hospital Maternidade Interlagos, Mater (Ribeirão Preto), Maternidade Franco da Rocha – Leonor Bueno de Moraes, e Hospital Estadual de Presidente Prudente.

Banco de leite

A amamentação é um dos pilares do cuidado com a saúde da mulher e do recém-nascido, e o estado de São Paulo conta com uma estrutura especializada para apoiar as mães nesse momento. Os bancos de leite humano garantem suporte a mulheres que enfrentam dificuldades para amamentar. Duas das principais unidades de referência da rede paulista são o Banco de Leite Humano Maria José Guardia Mattar, no Hospital Maternidade Leonor Mendes de Barros, na capital, e o Banco de Leite Humano Anália Ribeiro Heck, no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto.

Além disso, São Paulo conta com 43 hospitais certificados com o selo da “Iniciativa Hospital Amigo da Criança”, que promovem boas práticas no cuidado materno e infantil e seguem os “10 passos do aleitamento materno”, recomendados pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF).

SP Por Todas

SP Por Todas é um movimento promovido pelo Governo do Estado de São Paulo para ampliar a visibilidade das políticas públicas para mulheres, bem como a rede de proteção, acolhimento e autonomia profissional e financeira para elas.

Essas frentes estão nos pilares da gestão e incluem novas soluções lançadas em março de 2024, como o lançamento do aplicativo SPMulher Segura, que conecta a polícia de forma direta e ágil caso o agressor se aproxime; e a criação de novas salas da Delegacia da Defesa da Mulher 24 horas. Mais informações em www.spportodas.sp.gov.br.