Crescimento nos exames de mamografia em São Paulo: avanços e novas iniciativas

Em 2024, as Carretas de Mamografia, um projeto conjunto da Secretaria de Estado de Saúde (SES) e da Secretaria de Políticas para a Mulher, observaram um notável crescimento de 40% nos exames destinados à prevenção e diagnóstico do câncer de mama no Estado de São Paulo. No total, foram realizados 34.605 exames, comparados a 24.690 em 2023.

Para o próximo ano, o Governo de São Paulo anunciou a inclusão de duas novas carretas ao serviço, elevando para cinco o número total de unidades móveis de saúde que percorrem o estado.

No ano anterior, o programa Mulheres de Peito foi responsável por atender 66 municípios, com um investimento superior a R$10 milhões por parte da SES, reafirmando sua importância na promoção da saúde preventiva.

A coordenadora das Carretas de Mamografia, Carol Nardi, enfatizou que “a expansão deste programa resulta em diagnósticos mais precoces, aumentando as chances de cura para mulheres, especialmente aquelas que residem em áreas remotas e com escassez de recursos na área da saúde“.

Além disso, a ampliação dos serviços beneficiou também pacientes que estão em tratamento contra o câncer e aguardavam cirurgias mamárias. Em 2024, houve uma significativa diminuição de 73,5% na fila de espera para esses procedimentos no Sistema Único de Saúde (SUS).

Os itinerários das Carretas de Mamografia podem ser consultados através do site e do aplicativo do Poupatempo, disponível nas plataformas Android e iOS.

A enfermeira Marisa Ferreira da Silva Lima compartilhou sua experiência ao ser diagnosticada com câncer de mama após realizar um exame nas Carretas em março de 2024. “O agendamento com o mastologista foi realizado rapidamente. O atendimento foi simples e tranquilo; o exame foi feito com grande atenção”, relatou. Marisa aconselha: “Caso a mulher não tenha realizado seu exame dentro do prazo recomendado (a cada dois anos), sugiro que procure as Carretas devido à facilidade e agilidade no atendimento e encaminhamento”.