SP: Prisômetro aponta 840 foragidos capturados e 2.016 criminosos presos em flagrante

Atualizado em tempo real, o Prisômetro registra na manhã desta sexta-feira (14) números que refletem o sucesso do Programa Smart Sampa para a segurança da população de São Paulo: desde o início do sistema, no ano passado, 840 foragidos foram capturados, sendo 521 somente em 2025; outros 2.016 criminosos foram presos em flagrante; e 48 pessoas que estavam desaparecidas foram encontradas.

Quem passa em frente ao Centro de Comando do Smart Sampa, na esquina das ruas 15 de Novembro e 3 de Dezembro, no Centro Histórico da cidade, pode conferir o painel de LED com 3 metros de altura por 1 metro de comprimento, inaugurado no dia 25 de fevereiro para mostrar como o uso da tecnologia pode melhorar os índices de segurança na cidade de São Paulo.

Com informações atualizadas em tempo real, o Prisômetro apresenta à população o número de foragidos da Justiça capturados, de presos em flagrante e de pessoas desaparecidas encontradas.

A nova ferramenta foi viabilizada por meio de doação da iniciativa privada, sem custos adicionais. Além de oferecer respostas à sociedade sobre a atuação da Polícia Municipal e toda equipe técnica da central de videomonitoramento, o painel também pretende inibir a atuação dos criminosos, passando a clara mensagem de que São Paulo tem uma política efetiva de segurança.

O objetivo também é dar maior transparência sobre o programa, pois o painel fornece informações claras e atualizadas sobre a atuação da polícia, demonstrando transparência e responsabilidade.

Além disso, o painel pode aumentar a conscientização da população sobre a importância da segurança pública e a necessidade de colaborar com as autoridades e permitir que a polícia e a comunidade avaliem o desempenho das forças de segurança e identifiquem áreas de melhoria.

Trabalho efetivo

O Smart Sampa conta atualmente com cerca de 23 mil câmeras de monitoramento instaladas, das quais 4 mil têm a tecnologia de reconhecimento de placas de veículos. Os aparelhos estão posicionados em pontos estratégicos da cidade, cobrindo todas as regiões, inclusive nas entradas e saídas do município.

O sistema e as câmeras são equipados com diversos algoritmos, como leitores de placas de veículos e reconhecimento facial, além de contar com alertas de invasões, um avanço importante que permite uma resposta imediata e eficaz para inibir potenciais ameaças à segurança e ao patrimônio público.

A ferramenta vem modernizando a política de segurança municipal, permitindo que criminosos condenados por estupro, assassinato e até mesmo integrantes de facções criminosas e de uma máfia chinesa, que estavam circulando pela sociedade e colocando vidas em risco, fossem reconhecidos pelas câmeras e levados de volta ao sistema prisional.

Monitoramento inteligente

Formulado com as mais modernas tecnologias que garantem rapidez e eficácia nas ocorrências do município, o Smart Sampa possui algoritmos avançados que geram alertas inteligentes capazes de identificar atos de intrusão, vandalismo e furtos. Além de alertas que permitem a identificação de placas de veículos furtados ou roubados. O sistema de reconhecimento facial utilizado nos equipamentos permite a localização de pessoas desaparecidas e foragidos da Justiça.

O projeto inovador permite ainda a integração com vários órgãos do serviço público para maior agilidade no atendimento ao cidadão, como é o caso do SAMU, CET, polícias Militar e Civil, entre outros.