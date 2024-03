TOP 10 notícias de hoje – 14/03/2024

Fuga de Mossoró completa um mês com falhas e disputa na busca por criminosos

Os agentes não descartam a possibilidade de que os fugitivos continuem recebendo ajuda, até mesmo de moradores locais

Baleado na rodoviária do Rio não fará cirurgia: quadro é crítico

Bruno Lima da Costa foi atingido por três tiros

SP: Área de cultivo de soja permanece como a maior do estado

Outra cultura de grande relevância para São Paulo é o amendoim

Ato na Cinelândia lembra seis anos da morte de Marielle Franco

Manifestação foi liderada pela viúva Mônica Benício

Caminhão com carga de combustível tomba, pega fogo e uma pessoa morre em BH

O motorista do veículo morreu carbonizado no local do acidente

Vinicius Jr. cobra punição após cânticos racistas antes de jogo da Champions

Nesta quarta-feira (13), torcedores colchoneros gritaram “Olé, olé, olé, Vini chimpanzé”

Funcionário terceirizado da Enel é morto após cortar energia de academia em SP

Crime aconteceu nesta quarta-feira, 13

Governo Lula vê queda no preço dos alimentos até abril

Dados do IPCA de fevereiro mostram que a inflação da alimentação no domicílio variou 1,12%

SP inicia obras para implantação do quinto hospital veterinário público da cidade

Com investimento de R$ 10,8 milhões, iniciativa faz parte das ações do Programa Prefeitura Presente em São Miguel Paulista

Leila Pereira compra novo avião

Presidente do Palmeiras está trabalhando para expandir sua companhia aérea