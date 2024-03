Caminhão com carga de combustível tomba, pega fogo e uma pessoa morre em BH

Uma pessoa morreu após um caminhão de combustível tombar e pegar fogo na madrugada desta quinta-feira (14) em Belo Horizonte.

Motorista perdeu controle da direção. O veículo seguia pelo Anel Rodoviário quando tombou e caiu em uma via local, segundo informações preliminares do Corpo de Bombeiros. O caso foi registrado no bairro Goiânia às 2h25.

Há um morto e pelo menos oito feridos. O motorista do veículo morreu carbonizado no local do acidente. Moradores da região precisaram ser hospitalizados com queimaduras e outros ferimentos da tentativa de fuga de casa.

Criança e idoso estão entre vítimas. A vítima mais jovem socorrida pelo Samu é um menino de seis anos; a mais velha é um idoso de 64, informou a Prefeitura de Belo Horizonte. Os demais feridos são uma adolescente de 13 anos, dois homens de 20 e 41 anos e duas mulheres de 55 e 39 anos. Todos estão hospitalizados. A identidade do oitavo ferido, socorrido pelos bombeiros, não foi divulgada até o momento.

“Rio de fogo” destruiu residências. O tanque do caminhão ficou danificado com o tombamento, espalhando combustível pela via. Houve uma explosão e o fogo foi propagado pela rua, atingindo casas, uma fábrica, comércios e carros que estavam estacionados. Não há informação até o momento sobre o que iniciou o fogo.

Danos estão sendo contabilizados. Quatro casas foram totalmente destruídas e a fachada de outros imóveis também foi atingida, informou o Corpo de Bombeiros. Dez veículos foram incendiados, quatro deles ficaram totalmente destruídos. A Defesa Civil está no local. A energia da região foi cortada para o trabalho dos bombeiros.