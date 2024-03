Leila Pereira compra novo avião

Leila Pereira, presidente do Palmeiras, comprou uma segunda aeronave do mesmo modelo da anterior (E-190-E2) para a Placar Linhas Aérea S/A.

A presidente do Palmeiras está trabalhando para expandir sua companhia aérea, fundada em outubro do ano passado, e comprou um segundo avião. A aeronave está avaliada com o mesmo valor da primeira: 64 milhões de dólares (cerca de R$ 318 milhões na cotação atual).

O segundo avião será entregue já neste mês. A aeronave está recebendo uma personalização interna em São José dos Campos. Um pedido da presidente do Alviverde e da Crefisa era que a primeira aeronave tivesse 98 lugares, mas ela é modelável e pode chegar a até 114 assentos.

Leila comprou o avião de uma companhia aérea africana que faliu durante a pandemia de covid-19.

A primeira aeronave, comprada no início de 2023 e que foi utilizada pelo Palmeiras em alguns momentos na temporada passada, segue em manutenção nos Estados Unidos.

Procurada pela reportagem, a assessoria de imprensa de Leila Pereira afirmou que ela não fará nenhum pronunciamento sobre a aquisição.

A informação inicial foi publicada pelo NP, e confirmada pelo UOL.