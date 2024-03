SP inicia obras para implantação do quinto hospital veterinário público da cidade

O prefeito Ricardo Nunes assinou a ordem de serviço para início das obras do quinto hospital veterinário público da cidade de São Paulo, o segundo da Zona Leste, nesta quinta-feira (14), na Avenida Nordestina. Iniciativa faz parte das ações do Programa Prefeitura Presente em São Miguel Paulista e contará com investimento de R$ 10,8 milhões. O prazo para conclusão dos trabalhos é de 18 meses.

“O rico leva seu animal na clínica particular, já o pobre vê seu animal sofrer sem ter o que fazer, mas agora vai ter. A gente volta aqui no ano que vem para inaugurar esse hospital”, garantiu o prefeito Ricardo Nunes destacando que a Prefeitura de São Paulo executa uma série de ações para o atendimento dos animais da cidade.

Os hospitais veterinários municipais realizam atendimento clínico e cirúrgico aos animais de estimação da população de baixa renda, exclusivos para residentes na capital, com serviços gratuitos de consultas, cirurgias gerais, oncológicas e ortopédicas, exames laboratoriais, raio X, ultrassonografia, eletrocardiograma e internação. São oito especialidades disponíveis: oftalmologia, cardiologia, endocrinologia, neurologia, oncologia, ortopedia, odontologia e dermatologia.

“Nós escolhemos São Miguel Paulista pois é uma região com um grande número de animais que precisam ser cuidados e a população precisa andar 5 km para chegar até o hospital veterinário mais próximo, além de muitas vezes ter dificuldade para transportar esses animais”, explicou o secretário municipal de Saúde, Luiz Carlos Zamarco.

Quando pronta, a nova unidade realizará cerca de 4 mil atendimentos mensais, com cerca de 75 profissionais, entre médicos veterinários e equipe de apoio.

Para a copeira Elisa Amélia Gomes da Silva, 59 anos, tutora de quatro cachorros, o novo hospital vai facilitar muito para levá-los a tratamentos. “Vai ser muito bom, porque hoje eu levo no Tatuapé, que é bem mais longe e muito demorado, porque são muitos cachorros. Aí eu fico o dia inteiro”, disse.

“Essa unidade vai ajudar muito pois a demanda na Zona Leste é muito alta de animais”, ressaltou a primeira-dama do município e grande defensora da causa animal, Regina Nunes.

Analy Xavier, coordenadora da Cosap, disse que todo o projeto foi desenvolvido de forma técnica. “A cidade de São Paulo é precursora desse tipo atendimento, pensando sempre na população de baixa renda, que não teria como dar suporte aos seus animais, animais que fazem parte da vida das pessoas, da cidade. Este hospital é uma conquista que deixa a todos da equipe técnica muito emocionados. É uma grande conquista”.

O município já possui quatro hospitais veterinários e os atendimentos são realizados conforme disponibilidade de vaga e com priorização dos casos de urgência e emergência, que seguem critérios médicos. Casos de urgência e emergência são atendidos durante o funcionamento da unidade sem a necessidade de retirar senhas. Atendimentos novos, de baixa e média complexidade, são atendidos conforme ordem de chegada, mediante distribuição de senhas, que acontece a partir de 6h30, de segunda a sexta-feira.

Todas as unidades têm triagem social porque o serviço é voltado a população de baixa renda. O horário de funcionamento das unidades: de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, mas os dias e horários para os serviços de rotina são diferentes nas unidades:

Unidade Leste

Av. Salim Farah Maluf, esquina com R. Ulisses Cruz, lado par – Tatuapé. Triagem social obrigatória na recepção. Agendamento presencial de casos não emergenciais todas as terças-feiras, das 14h às 16h (não há distribuição de senhas)

Unidade Norte

Rua Atílio Piffer, 687 – Casa Verde. Triagem social obrigatória na recepção. Agendamento presencial de casos não emergenciais todas as quartas-feiras, das 14h às 16h (não há distribuição de senhas).

Unidade Sul

Rua Agostino Togneri, n° 153 – Jurubatuba. Triagem social obrigatória na recepção. Agendamento presencial de casos não emergenciais todas as segundas-feiras, das 14h às 16h (não há distribuição de senhas)

Unidade Oeste

Av. Professor Orlando Marques de Paiva, 87 – Butantã (USP). Triagem social obrigatória na recepção. Casos não emergenciais são atendidos conforme ordem de chegada, mediante distribuição de senhas, que acontece a partir de 7h, de segunda a sexta-feira. Em breve, por agendamento.

Documentos necessários para o atendimento:

Documento de identificação oficial com foto e CPF do responsável pelo animal, que deverá estar presente no dia do atendimento; Comprovante de residência atualizado em nome do responsável pelo animal; Registro Geral do Animal (RGA) Cartão/comprovante de programa social, se houver

Castração gratuita na cidade

O Programa Permanente de Controle Reprodutivo de Cães e Gatos – PPCRCG é um serviço da Prefeitura de São Paulo oferecido à população desde 2001 (Lei Municipal nº 13.131/2001). Nesses anos de atuação, mais de 1,5 milhão de animais, entre cães e gatos, foram esterilizados cirurgicamente.

O programa prevê atendimento feito por clínicas contratadas ou ainda por meio de mutirões realizados em regiões de maior exclusão social. A estimativa anual é de mais de 100 mil castrações, podendo sofrer alterações em virtude da programação de ações especiais.

O investimento anual do Programa de Controle Reprodutivo é de R$ 14,3 milhões. Em 2023, foram esterilizados pelo Programa Municipal 105.015 animais, entre cães e gatos. Na cidade de São Paulo, a estimativa é de cerca de 3 milhões de animais domésticos domiciliados.

Agendamento para castração on-line

O processo é simples e o primeiro passo é buscar o serviço “Castração de cães e gatos” no menu do Portal SP 156 e fazer seu cadastro. Em seguida, basta preencher um formulário on-line informando os dados do animal que deseja castrar. Você também precisará enviar pelo próprio sistema os documentos obrigatórios para solicitação do serviço. Depois disso é só aguardar o contato da clínica para o agendamento e as orientações gerais.

Clique aqui e saiba mais sobre as ações da Cosap na cidade de São Paulo.