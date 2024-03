Vinicius Jr. cobra punição após cânticos racistas antes de jogo da Champions

Vinicius Jr se manifestou nas redes sociais após torcedores do Atlético de Madri entoarem cânticos racistas antes do jogo contra a Inter de Milão pela Liga dos Campeões.

“Espero que vocês já tenham pensado na punição deles. É uma triste realidade que passa até nos jogos que eu não estou presente”, afirma Vinicius Jr.

O QUE ACONTECEU

Nesta quarta-feira (13), torcedores colchoneros gritaram “Olé, olé, olé, Vini chimpanzé”. O momento foi registrado do lado de fora do Estádio Cívitas Metropolitano.

Música cantada foi uma adaptação. A versão original que é cantada pela torcida nos jogos é “olé, olé, olé, Atleti eu te amo, contigo até o final”.

Este é, pelo menos, o terceiro episódio de cânticos racistas contra o brasileiro no estádio. Os outros dois aconteceram em jogos entre Atlético de Madri e Real Madrid. Em ambas ocasiões, o grito entoado foi “Vinícius é um macaco”.

Outros dois episódios aconteceram, mas sem cânticos. No ano passado, um boneco com a camisa do brasileiro foi “enforcado” em uma ponte de Madri antes de um clássico. Em outro duelo, uma menina vestindo a camisa de Vini Jr. foi insultada por torcedores do Atlético na porta do estádio.

A La Liga informou que denunciará o episódio. A entidade destacou ainda que “está muito empenhada em fazer do futebol um espaço livre de ódio e continuará combatendo implacavelmente qualquer atitude de racismo, homofobia, violência, ódio… seja qual for a competição”.