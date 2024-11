TOP 10 notícias de hoje – 13/11/2024

Proclamação da República: Rodoanel espera 700 mil veículos

Concessionária aconselha motorista a fazer a revisão do veículo antes de pegar a estrada. Painéis ao longo da rodovia alertarão sobre a campanha de conscientização Novembro Azul

Proposta contra jornada 6×1 ganha força com 194 assinaturas no Congresso

Confira os parlamentares que apoiam o projeto

Real Madrid busca substituto de Éder Militão

Jonathan Tah, Aymeric Laporte e Castello Lukeba são alvos para reforçar defesa abalada por lesões de Militão e Alaba

Câmara de SP aprova aumento de 37% nos salários de vereadores em votação relâmpago

Em menos de 30 segundos e sem debates, proposta liderada pela Mesa Diretora eleva vencimentos para R$ 26 mil; medida gera polêmica e questionamentos sobre transparência

Mais de 466 mil alunos de SP comparecem ao segundo dia de provas do Enem

Número supera em 56,8 mil alunos o total de estudantes paulistas que fizeram as provas do segundo dia do Enem em 2023

Desafios na formação de professores no Brasil

Um terço dos professores das escolas públicas não possui formação adequada

Brasil impulsiona educação com novo aumento de investimento público

Estima-se que o Brasil investiu aproximadamente R$ 12.500 por aluno em 2023 na educação básica, um aumento em relação aos R$ 8.300 registrados em 2013

Aquático-SP completa seis meses com 180 mil passageiros e 8 mil viagens

Primeiro transporte hidroviário público da cidade faz a travessia da Billings por barcos em 17 minutos e leva mil passageiros por dia

Ford Mustang comemora 50 vitórias globais em 2024

Nenhum outro carro no planeta ostenta um leque tão amplo de conquistas, não só em volume como em variedade de pistas e formatos

Morre Roy Haynes, ícone do jazz, aos 99 anos

O lendário baterista deixou uma marca indelével na história do jazz, colaborando com figuras como Charlie Parker, Sarah Vaughan e Pat Metheny