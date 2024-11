Proposta contra jornada 6×1 ganha força com 194 assinaturas no Congresso

Uma proposta legislativa em discussão sugere uma mudança significativa na jornada de trabalho semanal, limitando o número máximo de dias trabalhados a quatro por semana. Atualmente, as normas vigentes estipulam que a carga horária não deve ultrapassar 8 horas diárias e 44 horas semanais, sem restringir a possibilidade de se trabalhar até seis dias na semana, desde que os limites estabelecidos sejam respeitados.

O projeto, entretanto, garante que a remuneração dos trabalhadores permanecerá inalterada. De acordo com o texto da proposta, a manutenção dos salários tem como objetivo assegurar que não ocorra qualquer diminuição indireta no ganho dos empregados, garantindo assim a proteção financeira do trabalhador.

Para ser protocolada na Câmara dos Deputados, a proposta precisaria de no mínimo 171 assinaturas, atualmente, o projeto conta com o apoio de 194 parlamentares.

