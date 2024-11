Ford Mustang comemora 50 vitórias globais em 2024

O ano de 2024 está sendo especial para o Ford Mustang. Além de comemorar o 60º aniversário, ele acaba de conquistar outro marco impressionante: 50 vitórias em corridas de diferentes categorias em três continentes, ampliando o seu legado no automobilismo mundial.

Divulgação

O que diferencia a temporada de 2024 do Mustang não é apenas o volume de vitórias, mas a variedade de arenas que ele dominou: das icônicas séries NASCAR Cup e Xfinity à Fórmula Drift, NHRA, Supercars da Austrália e várias séries GT4. Nenhum outro carro no planeta ostenta um leque tão amplo de conquistas, destacando a versatilidade inigualável do Mustang e o talento das equipes que o levaram ao pódio em todo o mundo.

Ícone global nas pistas

Só em 2024, o Mustang percorreu mais de 12.500 km em diferentes tipos de pista: de sprints curtos e intensos nas provas de arrancada da NHRA a batalhas de resistência como Daytona. Foi um ano de grande sucesso, incluindo os títulos de GT4 no Canadá e nos EUA e o campeonato de Fórmula Drift, provando a expertise de engenharia da Ford Performance.

A temporada 2024 do Mustang é marcada também pelo triunfo em diferentes terrenos e formatos, incluindo circuitos de rua e autódromos. Da América do Norte à Austrália, a presença do ícone foi constante, fazendo história e empolgando os fãs de todo o mundo. A sua lista de vitórias inclui: