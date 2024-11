Morre Roy Haynes, ícone do jazz, aos 99 anos

O icônico baterista de jazz Roy Haynes faleceu aos 99 anos nesta terça-feira (12), no condado de Nassau, em Nova York.

Conhecido por sua extraordinária trajetória de mais de 70 anos, Haynes participou ativamente das transformações do jazz desde a era do bebop e permaneceu atuante mesmo após completar 80 anos. A informação sobre sua morte foi divulgada por sua filha, Leslie Haynes-Gilmore.

Carreira

Ao longo de sua carreira, Roy Haynes colaborou com uma impressionante lista de grandes nomes do jazz. Entre eles, destacam-se o saxofonista Lester Young, a cantora Sarah Vaughan, o guitarrista Pat Metheny e figuras pioneiras do bebop como Charlie Parker e os pianistas Bud Powell e Thelonious Monk.

Haynes deixou sua marca em diversos álbuns que se tornaram clássicos do jazz, incluindo “Outward Bound” (1960) de Eric Dolphy e “Focus” (1962) de Stan Getz. Além de seu trabalho como baterista, ele também lançou discos solo notáveis, como “We Three” e “Out of the Afternoon”, e liderou várias bandas ao longo das décadas. Nos anos 1970, fez parte do Hip Ensemble, que combinava elementos de jazz e funk.

Além de seu talento musical, Haynes era conhecido por seu estilo pessoal arrojado e seus carros extravagantes. Em 1960, a revista Esquire o incluiu na lista dos homens mais bem vestidos dos Estados Unidos, ao lado de celebridades como Fred Astaire, Cary Grant e Miles Davis.

Mesmo com o passar dos anos, Haynes continuou a colaborar com músicos da nova geração, como Roy Hargrove, Cristian McBride, Danilo Pérez e John Patitucci. Ele também trabalhou com o grupo Fountain of Youth. Em 2008, emprestou sua voz para o jogo “Grand Theft Auto IV”, onde interpretou um DJ em uma estação de rádio fictícia. Seu último álbum, “Roy-Alty”, foi lançado em 2011 com a participação dos músicos do Fountain of Youth.

Nascido em Boston em 1925, filho de imigrantes de Barbados, Roy Owen Haynes desenvolveu um interesse precoce pela bateria e recebeu instrução musical de Herbert Wright. Ao mudar-se para Nova York, rapidamente se destacou nas jam sessions pela sua abordagem singular. De 1947 a 1959, trabalhou com Lester Young antes de integrar o Charlie Parker Quartet.

Nos anos 1960, Haynes explorou o estilo pós-bop experimental e participou de gravações emblemáticas desse gênero. Durante esse período, atuou como baterista substituto no John Coltrane Quartet.

Roy Haynes deixa um legado duradouro através de seus filhos Craig e Graham, que também seguiram carreira na música, além de oito netos e sete bisnetos.