TOP 10 notícias de hoje – 10/12/2024

Suspeito de integrar facção criminosa é preso com mais de R$ 100 mil em espécie no ABC Paulista

Homem estava foragido por tráfico de drogas e tentou usar outro nome para evitar prisão

Prisão de Matheus Mota avança investigações sobre assassinato de delator do PCC

Prisão de Matheus Mota intensifica investigações e promete desarticular rede criminosa. Detalhes revelam complexidade do caso.

Parque Ibirapuera atrai mais de 750 mil visitantes desde a estreia do maior Natal de São Paulo

Passeio imersivo na árvore recebeu mais de 14 mil pessoas e a sessão gratuita do Quebra Nozes, apresentado no Auditório Ibirapuera, no último domingo (8), contou com 6 mil espectadores

Justiça nega liberdade a PM acusado de matar jovem negro em SP

Caso expõe racismo e violência policial no Brasil. Família clama por justiça e mudança

Criolo, Rael e Mano Brown anunciam única apresentação em São Paulo

Depois do sucesso dos shows no Doce Maravilha de Rio de Janeiro e Brasília este ano, artistas desembarcam na cidade natal em 22 de fevereiro, no Espaço Unimed

Grande final da Taça das Favelas Brasil acontece no sábado, 21 de dezembro

Disputa do título será na Mercado Livre Arena Pacaembu. Veja a campanha dos finalistas

Acidente trágico na BR-163 mata jovens atletas

O micro-ônibus transportava as atletas após um jogo e bateu em uma carreta

Mortes nas estradas de SP aumentam 11,8% em 2024

Uso de celular e álcool são vilões

IPCA de novembro sobe 0,39%

Alimentos, transportes e despesas pessoais puxam alta

Brasileirão 2024 bate recorde de público e renda nos estádios

Flamengo lidera público no Brasileirão 2024 com 51 mil por jogo