Criolo, Rael e Mano Brown anunciam única apresentação em São Paulo

Criolo e Mano Brown cantaram juntos em alguns shows de 2018. O companheirismo e sintonia entre os dois transbordava os palcos e contagiava toda a multidão que assistia e cantava a plenos pulmões. Passados seis anos, Rael recebeu da Bonus Track e OLOKo Records o convite para cantar no Festival Doce Maravilha, no Rio de Janeiro, criando um show inédito. O arrebatamento aconteceu. Três grandes potências do rap nacional juntos. Na sequência, em Brasília, novamente o apogeu. Foram quase vinte e cinco mil pessoas na somatória das apresentações. E agora, em São Paulo, no Espaço Unimed, em 22 de fevereiro do ano que vem, através da parceria entre Bonus Track e Lab Fantasma, a expectativa é ainda maior. A abertura das vendas acontece no dia 11 de dezembro, às 12h, pelo site da Eventim (acesse aqui).

A história dos três tem muitos pontos em comum, tais como o nascimento no extremo sul da capital paulistana, seus sons e formas de expressão, a representatividade para a cultura hip hop do país e o vínculo como amigos e parceiros. O fato de terem nascido em São Paulo, virou pano de fundo tanto para a construção das apresentações recentes como a do evento único na cidade, em 22 de fevereiro. Mas não é a São Paulo tradicional dos cartões postais, repleta de edifícios e arranha-céus. É um lugar mais íntimo, subjetivo, onde os três cresceram e conheceram o rap. A exibição evidencia o orgulho das raízes e como elas são cruciais em nossa história e caminhada.

“É uma honra poder dividir o palco com a nossa maior referência na arte, a pessoa que mudou minha vida: Mano Brown. Ele é o mestre dessa poesia que nasce nas ruas e no coração do Capão Redondo, levando sua mensagem para o mundo. Também tenho o privilégio de estar ao lado de Rael, um grande amigo de bairro e um talento único, que, com o tempo, se tornou para mim uma referência de alegria, resiliência e musicalidade. Rael, com seu sorriso contagiante, é filho da zona sul de São Paulo, do Jardim Iporanga. Que felicidade rara! Agora, em São Paulo, temos três histórias e três corações da zona sul se unindo em uma apresentação cheia de emoção e entrega!”, fala Criolo.

“Esse show é muito emblemático. Nós três crescemos na Zona Sul de São Paulo, em bairros próximos: Grajaú, Jardim Iporanga e Capão Redondo. Sobrevivemos à falta de saneamento básico, violência policial e urbana de modo geral. Sobrevivemos através da nossa arte, fazendo rap. Nos reunirmos no palco é uma celebração de fato, a realização de um sonho. Sempre vi o Brown como uma referência que me influenciou muito, me trouxe consciência social, política e racial. Comecei a fazer cover de Racionais aos 11 anos. E o Criolo eu conheço desde os meus 14, quando andávamos de skate. Eu ia nos shows dele, criamos uma relação forte de amizade”, comenta Rael.

O encontro carrega uma nova identidade visual, exclusiva, assinada pela Lab Fantasma & Bonus Track. Tais imagens levarão o público de São Paulo à experiência de um show único e especial, com direção criativa dos três artistas. O setlist não é cronológico ou linear; ele combina sonoridades e estéticas e traz, em seus 90 minutos, três blocos com diversas canções da carreira dos três, como “Não Existe Amor em SP”, “Jesus Chorou”, “Envolvidão”, “Subirusdoistiozin”, “Vida Loka, Pt. 2” e “O Hip Hop É Foda”.

O espetáculo é uma parceria da Bonus Track e da Lab Fantasma, e reforça o Festival Doce Maravilha como uma plataforma oficial de música brasileira. “Quando criamos esse show para o Doce Maravilha a resposta do público foi imediata, e os pedidos por esse encontro vieram imediatamente. Unir três dos maiores nomes do rap nacional numa única apresentação era um sonho, e nós fomos atrás. O show no Rio de Janeiro foi um sucesso, levamos para a edição do Doce em Brasília e a vontade de dar vida a essa performance mais uma vez ficou em nós. Os artistas queriam fazer esse show novamente, e foi aí que começamos conversas com o time da Laboratório Fantasma, que também faz o empresariamento do Rael e são grandes parceiros. Então, o projeto ganhou vida, chegando finalmente a São Paulo, a cidade com maior demanda por essa exibição”, comenta Luiz Guilherme Niemeyer, Partner e Head de Projetos da Bonus Track.

Evandro Fióti, CEO da Lab Fantasma e um dos responsáveis pela direção geral e executiva, pôde ver os artistas dividindo histórias de vida, superação e êxito e comenta como todo esse processo foi inspirador. “Além de referências com suas trajetórias solos, o que mais me motivou a contribuir para que essas três potências voltassem a dividir o palco foi o propósito por trás do espetáculo. São três grandes artistas que se admiram e carregam consigo valores e condutas que reafirmam a importância da criatividade e da coletividade como fundamentos da cultura hip hop. Esse show pode inspirar positivamente nossos desafios em sociedade e nós sabemos a potência revolucionária que é a cultura hip hop. Esse espetáculo abre os caminhos em um ano desafiador, mas ele também orienta e inspira alternativas de nos potencializarmos para superar qualquer obstáculo”, finaliza Evandro Fióti.

O Doce Maravilha desperta momentos enriquecedores ao público e a quem ama esta arte de verdade. Agora em São Paulo, não será diferente.

SERVIÇO

Criolo, Rael e Mano Brown@São Paulo

Data: 22 de fevereiro de 2025 (sá bado)

Horário: 20h (abertura da casa) e 22h (horário do show)

Local: Espaço Unimed – R. Tagipuru, 795 – Barra Funda – São Paulo/SP

Classificação etária: 18 anos desacompanhado. Menores de 17 anos apenas acompanhados pais/responsável legal. Sujeito a alteração, conforme decisão judicial.

Limitação: 4 ingressos por CPF, limitado a 2 ingressos meia-entrada.

Valores:

Pista 1º: R$ 70,00 (meia entrada) | R$ 140,00 (inteira)

Pista 2º: R$ 90,00 (meia) | R$ 180,00 (inteira)

Pista 3º: R$ 110,00 (meia) | R$ 220,00 (inteira)

Pista 4º: R$ 130,00 (meia) | R$ 260,00 (inteira)

Pista 5º: R$ 140,00 (meia) | R$ 280,00 (inteira)

Camarotes A: R$ 340,00 (preço único)

Camarotes B: R$ 320,00 (preço único)

Ingressos: https://www.eventim.com.br/crioloraelemanobrown