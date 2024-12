Grande final da Taça das Favelas Brasil acontece no sábado, 21 de dezembro

A grande final da Taça das Favelas Brasil está marcada para o dia 21 de dezembro, sábado, na Mercado Livre Arena Pacaembu, em São Paulo, com abertura dos portões a partir das 13h. A região sudeste domina a decisão com os quatro estados na briga pelo título da terceira edição do torneio organizado pela CUFA e produzido pela InFavela.

No confronto feminino, Minas Gerais e Rio de Janeiro vão disputar o troféu Marina Athayde, enquanto no masculino, São Paulo e Espírito Santo jogam pelo troféu Jair da Matta. Ambos troféus são homenagens a figuras importantes na trajetória da CUFA. As duas partidas serão transmitidas ao vivo em TV aberta, na rede Globo.

Minas Gerais chega a decisão com 4 vitórias e 1 derrota, marcando 10 gols ao longo de 5 jogos. O maior placar foi de 4×0 sobre a seleção Paraná nas quartas de final, e a única derrota sofrida foi para Goiás, 3×0. Também, Nicole Rose Assis, de Minas Gerais, é quem está à frente na artilharia com 3 gols.

Já as bicampeãs partem para a terceira final consecutiva e vêem o sonho do tri cada vez mais perto. Ao longo da edição, a seleção Rio de Janeiro venceu 4 jogos e empatou 1, empate este na semifinal contra Goiás, uma partida truncada que acabou nas penalidades. Em 5 jogos, as cariocas fizeram 6 gols.

Do lado masculino, os donos da casa marcaram 13 gols em 5 jogos. Roger Ruan Vital desponta na artilharia com 7 gols, sendo que o mais próximo é o seu colega de elenco, Guilherme Silva, com 3. Assim, a seleção São Paulo venceu 4 jogos e perdeu 1. A única derrota foi justo para o seu adversário na grande final, 2×1 para o Espírito Santo em jogo da fase de grupos.

A seleção Espírito Santo chega a decisão com 3 vitórias e 2 empates. No mata-mata, o goleiro Pedro Henrique brilhou nas penalidades e fez a delegação avançar nas quartas e semi, vencendo Bahia e Paraná, respectivamente. A seleção marcou 5 gols em 5 jogos.

Entre as quatro seleções finalistas do maior campeonato de favelas do mundo, é a primeira vez de Minas Gerais na grande decisão e, se ganhar, será inédito para categoria feminina, porque sua adversária, seleção Rio de Janeiro, é a única vencedora, sendo bicampeã. No retrospecto masculino, São Paulo levou a primeira edição em 2022, enquanto Espírito Santo está com o grito engasgado por conta do vice-campeonato em 2023.

A disputa dos títulos feminino, às 15h, e masculino, às 16h30, serão transmitidos ao vivo na TV Globo. Os jogos terão duração de 30 minutos por tempo e, em situação de empate, a seleção vencedora será definida nos pênaltis, três cobranças iniciais.

Durante as partidas, será aplicada a regra dos 2 minutos, que prevê que em caso de ficar no chão e demorar a se levantar, resultando na paralisação do jogo, o atleta ficará 2 minutos fora de campo para receber o devido atendimento médico e assegurar sua integridade. Se o jogador não precisar de atendimento, também ficará de fora 2 minutos pela tentativa de ludibriar a arbitragem e atrasar o andamento da partida.

“As seleções tiveram campanhas consistentes e vêm se preparando muito para a grande final. Pessoas de diferentes partes do Brasil farão uma linda festa no Pacaembu, mostrando a união e celebrando a potência das favelas. Sabemos que, por conta da distância, nem todos conseguem ir ao estádio, mas com certeza estarão acompanhando tudo ao vivo na Globo e torcendo muito, porque esses atletas representam todas as favelas de seus estados”, exaltou Geovana Borges, vice-presidente institucional da CUFA.

A Taça das Favelas Brasil 2024 é realizada pela CUFA (Central Única das Favelas) e Ministério do Esporte, produzida pela InFavela e cooperação com a UNESCO. Conta com patrocínio Master de Vale, Mercado Livre, Friboi e Steck; Diamante de Nubank; Ouro de Vai Voando e Favela seguros; Prata de ArcelorMittal, Real Cestas e VR; Bronze de Uber; Apoio de Sheraton, Grupo R1, FSB Comunicação e DFM advocacia e consultoria; Promoção de Tv Globo, Eletromidia, Trace, Comunidade Door, Notícia Preta e Jornal Empoderado; E Parceria Institucional da Prefeitura de São Paulo, Secretaria de Esportes e Lazer da Cidade De São Paulo (Seme), Museu Do Futebol e Secretaria Estadual De Cultura, Economia E Indústria Criativa.



Final Taça das Favelas Brasil 2024



Feminino – 15h

Seleção Minas Gerais x Seleção Rio de Janeiro

Masculino – 16h30

Seleção São Paulo x Seleção Espírito Santo

Serviço:

Final Taça das Favelas Brasil 2024

Data: 21 de dezembro, sábado

Horário abertura, portões: 13h

Local: Mercado Livre Arena Pacaembu