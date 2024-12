Suspeito de integrar facção criminosa é preso com mais de R$ 100 mil em espécie no ABC Paulista

Policiais militares das Rondas Ostensivas Tobias Aguiar (Rota) capturaram, na segunda-feira (9), um homem suspeito de integrar uma facção criminosa. Ele foi detido em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. O criminoso é suspeito de arrecadar dinheiro do tráfico, usado para financiar o crime organizado. Com ele, foi encontrado mais de R$ 100 mil em espécie.

Uma denúncia levou a equipe da Rota ao endereço. Segundo as informações, o suspeito estaria escondido na casa da namorada e utilizava um nome falso para dificultar as buscas policiais. Ele estava foragido por associação ao tráfico de drogas e associação criminosa desde o dia 27 de novembro.

Ainda conforme apurado pelos policiais, o homem possui diversas passagens por roubo e uma por ameaça contra policiais penais. Ele também é suspeito de ser responsável pela coleta de dinheiro proveniente do tráfico de drogas, usado para financiar o crime organizado.

A equipe identificou a residência e foi recebida pela mulher, que se referiu a ele pelo nome falso. Durante a abordagem, o homem foi encontrado escondido embaixo da cama. Ele foi detido, e dentro de um guarda-roupa, os policiais apreenderam R$ 111 mil em espécie, supostamente da venda de drogas.

O foragido foi encaminhado à delegacia e permanece à disposição da Justiça. O caso foi registrado como captura de procurado no 1º Distrito Policial de São Bernardo do Campo.