Parque Ibirapuera atrai mais de 750 mil visitantes desde a estreia do maior Natal de São Paulo 

Considerado o evento natalino mais aguardado da cidade de São Paulo, o Parque Ibirapuera, administrado pela Urbia, recebeu 753.200 frequentadores entre os dias 30 de novembro e 8 de dezembro, primeira semana a partir da estreia da edição de 2024. O destaque deste ano é o passeio imersivo inédito no interior da tradicional árvore de Natal, que já atraiu 14.292 visitantes, proporcionando uma experiência única para as famílias.

O espetáculo O Quebra Nozes também tem movimentado o Natal do Parque Ibirapuera este ano. Patrocinado pela Natura e produzido pela Cisne Negro Cia de Dança, a apresentação, que foi gratuita e ocorreu no domingo (8), na plateia externa do Auditório Ibirapuera, encantou milhares de espectadores. Cerca de 6 mil pessoas assistiram à apresentação, que é uma das mais aguardadas da programação natalina, devido à sua grandiosidade e seu elenco formado por bailarinos internacionais de renome. A peça segue no cronograma natalino, com sessões pagas até o dia 15 de dezembro.

Além de todos esses atrativos, a programação de Natal do Ibira ainda contempla shows na fonte multimídia do lago, apresentações gratuitas realizadas por membros da Escola de Música do Parque Ibirapuera, a Vila de Natal Natura e a Casa do Papai Noel, também patrocinada pela multinacional brasileira de cosméticos, que já distribuiu mais de 15 mil amostras de produtos para os presentes, como as fragrâncias de Essencial Sentir e hidratantes de Tododia e Ekos. Para a concessionária, a expectativa é receber mais de 2,5 milhões de pessoas até o dia 5 de janeiro de 2025, data em que as celebrações se encerram.

CRONOGRAMA DE NATAL DE 2 DE DEZEMBRO DE 2024 A 5 DE JANEIRO DE 2025

Funcionamento da Vila de Natal Natura – aos sábados e domingos das 14h às 22h

Funcionamento da Casa do Papai Noel – aos sábados e domingos, das 19h30 às 22h

Concertos da Escola de Música do Parque Ibirapuera – às sextas, sábados e domingos, até 22 de dezembro, das 18h às 19h30

Passeio no interior da Árvore de Natal Nubank – diariamente, das 19h30 às 22h

Shows na fonte multimídia do lago – diariamente, às 19h30, 20h30 e 21h30

ESPETÁCULO O QUEBRA NOZES DE 6 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024

Datas e horários: segunda a sexta-feira, às 20h. Sábados, às 16h e 20h. Domingo, às 15h e 19h.

Local: plateia interna do Auditório Ibirapuera.