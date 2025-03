TOP 10 notícias de hoje – 10/03/2025

Mais de 21 milhões de mulheres no Brasil sofreram agressões nos últimos 12 meses

Os principais tipos de violência enfrentados pelas mulheres são: ofensas verbais (31,4%), agressões físicas (16,9%) e ameaças (16,1%)

Saúde mental no trabalho

Brasil revisa norma para combater aumento alarmante de afastamentos por ansiedade e depressão

Brasil registra queda significativa nos casos de dengue em 2025

Segundo painel de monitoramento do Ministério da Saúde, foram contabilizados 493 mil casos prováveis nas primeiras semanas de 2025 contra 1,6 milhão no mesmo período do ano passado

Do sonho à realização: coronel se torna 1ª mulher comandante do Canil da PM

Marisa de Oliveira, policial com quase 30 anos de carreira, se consolida no mais alto cargo da corporação

Banco Central projeta crescimento do PIB em 2,01% e inflação a 5,68%

Expectativas de juros e câmbio também foram divulgadas

São Paulo garantiu segurança e hidratação no Carnaval de rua

Em 2025, a cidade montou uma megaestrutura para receber 16 milhões de foliões no maior Carnaval do país, incluindo 1,5 milhão de turistas, gerando um impacto econômico de R$ 3,4 bilhões

Leila critica punição da Conmebol em caso de racismo

Palmeiras busca mudanças no combate ao racismo

Entre janeiro e fevereiro de 2025, Brasil vendeu 155.954 motos

Honda lidera com 68,83% do mercado

SP registra temperaturas acima dos 30°C desde o dia 15 de fevereiro

A chuva deve retornar, trazendo alívio e possíveis riscos de alagamentos

Carnaval de São Paulo injetou R$ 6,7 bilhões na economia paulista

Durante os quatro dias de festas, mais de 1,7 milhão de pessoas passaram pelos aeroportos do estado