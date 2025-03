Carnaval de São Paulo injetou R$ 6,7 bilhões na economia paulista

O Carnaval de São Paulo em 2025 gerou um impacto econômico de R$ 6,7 bilhões no estado, segundo cálculos do Centro de Inteligência da Economia do Turismo (CIET) da Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (Setur-SP).

“O carnaval de São Paulo é uma celebração inclusiva e democrática, que avança ano a ano atraindo visitantes e estimulando a economia do turismo”, afirma o secretário Roberto de Lucena, de Turismo e Viagens de São Paulo.

Durante os quatro dias de festas, mais de 1,7 milhão de pessoas passaram pelos aeroportos do estado. Guarulhos registrou quase 1 milhão de passageiros, representando um aumento de 8% em comparação com o ano anterior. Em Congonhas, o número foi de 430 mil passageiros, com crescimento de 6%, e o Aeroporto de Viracopos, em Campinas, recebeu 345 mil passageiros, um aumento significativo de 30%. Os dados foram apurados pelo CIET junto às concessionárias.

Carnaval de São Paulo nos municípios

O CIET também coletou dados sobre a movimentação turística nos municípios paulistas. Dos 150 municípios que realizaram festas ou programações para o Carnaval, 54,5% informaram que o evento superou as expectativas e 27,3% afirmaram que o Carnaval ocorreu conforme o esperado.

O Carnaval na cidade de São Paulo bateu recorde de blocos cadastrados, com 767 blocos registrados, superando a marca de 2020, quando 600 blocos foram registrados.

Em Campinas, 60 blocos carnavalescos atraíram 250 mil pessoas ao longo dos dias de festa. Já em Rifaina, as praias de água doce ficaram lotadas por foliões, com 21,4 mil pessoas recebidas na cidade, conforme a prefeitura local. Em São Sebastião, no litoral norte, a festa contou com 30 mil pessoas na primeira noite de evento na Rua da Praia. Ao longo do período, mais de 100 atrações foram realizadas em 17 pontos da cidade, entre 27 de fevereiro e 4 de março.